Zarzavatul pregătit din timp și păstrat la borcan poate fi de mare ajutor în lunile reci, când legumele proaspete nu mai au aceeași savoare ca în timpul verii. Morcovii, țelina, ardeii, pătrunjelul și celelalte legume folosite la ciorbe pot fi conservate împreună, astfel încât să ai la îndemână un amestec aromat pentru preparatele gătite în sezonul rece.

Un avantaj important este că legumele sunt deja curățate și tocate, astfel încât timpul petrecut în bucătărie va fi mult mai scurt.

Pentru această rețetă este important să alegi legume proaspete, sănătoase și fără zone lovite sau alterate. Cantitățile pot fi ajustate în funcție de câte borcane vrei să pregătești.

Ingrediente:

1 kg de morcovi

500 g de rădăcină de țelină

500 g de rădăcină de pătrunjel

500 g de ardei gras sau kapia

500 g de roșii bine coapte

2-3 legături de pătrunjel verde

1 legătură de leuștean

250 g de sare neiodată, pentru murături

100 ml de ulei

1 lingură de zahăr, opțional

1 litru de apă

Cantitatea de sare poate fi ajustată în funcție de preferințe, însă este important să nu fie redusă foarte mult dacă preparatul urmează să fie păstrat pentru o perioadă îndelungată.

Înainte de a începe prepararea, toate legumele trebuie spălate foarte bine și curățate. Morcovii, țelina și rădăcina de pătrunjel se curăță de coajă, iar ardeii se curăță de cotoare și semințe. Roșiile trebuie spălate și tăiate în bucăți potrivite pentru tocarea ulterioară.

Pătrunjelul și leușteanul se spală bine, apoi se lasă la scurs pentru ca excesul de apă să fie îndepărtat. Este important ca legumele să fie cât mai bine curățate înainte de a fi puse în amestec.

Morcovii, țelina, rădăcina de pătrunjel și ardeii pot fi dați prin răzătoare sau tocați cu ajutorul unui robot de bucătărie. Nu este necesar ca toate legumele să aibă aceeași dimensiune, însă este bine ca bucățile să nu fie foarte mari.

Roșiile pot fi tocate fin sau trecute prin mașina de tocat. Verdeața se toacă mărunt și se adaugă peste celelalte legume. Amestecul se omogenizează bine pentru ca sarea și condimentele să ajungă uniform peste toate ingredientele.

Într-o oală încăpătoare se pune apa, uleiul și sarea, apoi se adaugă amestecul de legume. Oala se pune pe foc mediu, iar zarzavatul se lasă să fiarbă până când legumele încep să se înmoaie.

Nu este nevoie ca acestea să fie fierte complet, deoarece vor continua să se gătească atunci când vor fi folosite la ciorbe. Amestecul trebuie amestecat periodic pentru a preveni lipirea legumelor de fundul vasului.

Dacă roșiile sunt suficient de zemoase, nu este necesară adăugarea unei cantități mari de apă. Consistența finală trebuie să fie aceea a unui amestec de legume bine înmuiate, dar care își păstrează încă forma.

Înainte ca zarzavatul să fie pus în borcane, recipientele și capacele trebuie sterilizate corespunzător. Borcanele trebuie să fie curate, fără fisuri, iar capacele trebuie să fie în stare bună și să se închidă etanș.

După sterilizare, borcanele se lasă să se usuce, iar zarzavatul fierbinte se pune în recipientele pregătite. Este important să lași puțin spațiu liber până la marginea borcanului și să eviți formarea bulelor mari de aer.

Marginile borcanelor trebuie șterse înainte de închiderea capacelor, pentru ca acestea să se sigileze cât mai bine.

După ce borcanele au fost umplute și închise, acestea trebuie procesate termic pentru conservare. Borcanele pot fi așezate într-o oală înaltă, pe fundul căreia se pune un prosop, astfel încât recipientele să nu intre direct în contact cu metalul încins.

Se adaugă apă până aproape de nivelul conținutului borcanelor, apoi acestea se fierb la foc potrivit. După terminarea procesului, borcanele se scot cu grijă și se lasă să se răcească lent, acoperite cu un prosop gros.

După ce borcanele s-au răcit complet, trebuie verificate capacele pentru a vedea dacă au făcut vid și sunt bine închise. Borcanele se depozitează într-o cămară sau într-un alt loc răcoros, uscat și ferit de lumina directă a soarelui.