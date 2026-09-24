Fosta manageră a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, Doina Caba, a încheiat cu procurorii DNA un acord de recunoaștere a vinovăției într-un dosar în care este acuzată de luare de mită și divulgarea unor informații nedestinate publicității. Caba a acceptat o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, însă acordul trebuie să fie analizat de Tribunalul Botoșani.

Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al DNA au sesizat Tribunalul Botoșani cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu Doina Caba.

Potrivit anchetatorilor, fosta manageră este acuzată de luare de mită în formă continuată, precum și de folosirea, direct sau indirect, a unor informații care nu erau destinate publicității, în scopul obținerii unor bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

DNA susține că, în perioada decembrie 2021 - iulie 2022, Caba ar fi primit în mod repetat 11.000 de euro, dar și bijuterii din aur în valoare de peste 22.000 de lei. Banii și bunurile ar fi provenit de la angajați ai spitalului sau de la persoane care participau la concursuri și examene organizate de unitatea medicală.

Potrivit procurorilor, foloasele ar fi fost oferite pentru aprobarea unor transferuri pe posturi de asistenți medicali, angajări, repartizarea personalului pe anumite secții sau stabilirea unor condiții de concurs care să favorizeze anumiți candidați.

Anchetatorii susțin că, în jurul datei de 5 iulie 2022, Doina Caba ar fi primit 4.000 de euro printr-un intermediar.

Banii ar fi fost dați pentru aprobarea scoaterii la concurs a unui post de asistent medical debutant la laboratorul de Radiologie, Imagistică Medicală și CT și pentru eliminarea condiției privind specializarea în domeniul Radiologie și imagistică medicală.

DNA susține că, la acel moment, secția era închisă și nu dispunea de aparatura necesară funcționării normale, iar persoana pentru care ar fi fost modificată condiția de participare nu avea specializarea necesară.

„De exemplu, în jurul datei de 05 iulie 2022, inculpata Caba Doina ar fi primit suma de 4.000 euro, de la o persoană, prin intermediar, pentru aprobarea scoaterii la concurs a unui post de asistent medical debutant la laboratorul de Radiologie, Imagistică Medicală și CT care aparținea de spital, cu toate că, în acea perioadă, secția era închisă și nu dispunea de aparatura necesară unei funcționări normale, precum și pentru eliminarea condiției de participare la concurs care impunea specializarea în domeniul Radiologie și imagistică medicală, astfel încât persoana respectivă, care la acel moment nu avea specializarea necesară, să poată să participe și să promoveze concursul de ocupare a postului”, se arată în comunicatul DNA.

Într-un alt caz, procurorii susțin că Doina Caba ar fi primit un colier din aur cu perle, evaluat la aproximativ 8.525 de lei.

Bijuteria ar fi fost oferită în perioada 7 iunie 2022 - august 2022 de medicul-șef de secție Dominte Maria Loredana, prin intermediul unei funcționare a spitalului, pentru aprobarea scoaterii la concurs a unui post de psiholog stagiar.

În schimb, Caba ar fi urmat să o desemneze pe Dominte Maria Loredana în funcția de președintă a comisiei de concurs, astfel încât o anumită candidată să promoveze examenul și să fie angajată.

„Totodată, în perioada 07 iunie 2022 - august 2022, inculpata Caba Doina ar fi primit de la inculpata Dominte Maria Loredana, medic-șef de secție din cadrul spitalului, prin intermediul inculpatei Calinciuc Liliana Laura, funcționară la același spital, un colier din aur cu perle evaluat la aproximativ 8.525 lei, în schimbul aprobării scoaterii la concurs a unui post de psiholog stagiar și desemnarea inculpatei Dominte Maria Loredana ca președintă a comisiei de concurs, astfel încât o anumită candidată să promoveze acel concurs și ulterior să fie angajată”.

Un alt episod investigat de DNA ar fi avut loc la 10 mai 2022. Potrivit anchetatorilor, Caba ar fi primit 3.000 de euro pentru a-l menține pe fiul unei persoane pe postul de asistent medical ocupat anterior pe perioadă determinată, în timpul stării de alertă epidemiologică.

Scopul ar fi fost ca acesta să poată susține examenul organizat la nivelul secției și, ulterior, să fie repartizat pe perioadă nedeterminată.

Procurorii mai susțin că, în decembrie 2021 și decembrie 2022, fosta manageră ar fi primit bijuterii din aur prin intermediul unei angajate a spitalului. Bunurile ar fi fost oferite în schimbul aprobării transferului unei asistente medicale de la un alt spital pe un post cu studii superioare la Spitalul Județean de Urgență Botoșani.

DNA mai susține că Doina Caba ar fi furnizat unui candidat favorizat, cu sprijinul unei persoane din familie, informații care nu erau destinate publicității.

Informațiile ar fi constat în subiectele stabilite pentru examenul organizat pentru ocuparea unui post de referent de specialitate debutant. Potrivit procurorilor, transmiterea subiectelor ar fi urmărit promovarea concursului și ocuparea postului.

Fosta manageră și-a recunoscut faptele în fața procurorilor DNA și a acceptat încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției.

Doina Caba a acceptat, de asemenea, să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Acordul de recunoaștere a vinovăției și dosarul de urmărire penală au fost trimise Tribunalului Botoșani, instanța urmând să se pronunțe asupra acestora.

Procurorii au încheiat anterior acorduri de recunoaștere a vinovăției cu alte 12 persoane în dosarul privind fapte de corupție de la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani.

Printre acestea se află șapte asistenți medicali și alți angajați ai spitalului, dar și persoane fără calitate specială. Pedepsele convenite au fost cuprinse între un an și doi ani și opt luni de închisoare, toate cu suspendarea executării sub supraveghere.

Instanțele au admis aceste acorduri, iar hotărârile au rămas definitive fie prin neapelare, fie prin decizii definitive ale instanțelor de apel.

Doina Caba și mai mulți medici și angajați ai Spitalului Județean Botoșani au fost arestați preventiv între decembrie 2023 și februarie 2024, în legătură cu acuzațiile investigate în acest dosar.