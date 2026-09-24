Fotbalistul spaniol Santi Mina, fost jucător la Valencia și Celta Vigo, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru agresarea sexuală a unei femei în 2017. Curtea Supremă a Spaniei a confirmat miercuri pedeapsa pronunțată anterior de Curtea Superioară de Justiție din Andaluzia.

În motivarea hotărârii, Curtea Supremă a precizat că fotbalistul „a profitat de proximitate, de elementul surprizei şi de situaţia în care se afla victima pentru a comite două acte sexuale fără consimţământ”. Potrivit instanței, Mina și-a întrerupt acțiunile atunci când a înțeles că pentru a continua ar fi trebuit să recurgă la forță.

Dosarul a ajuns în instanță după plângerea depusă în septembrie 2021. Santi Mina a fost condamnat în mai 2022 de Curtea Superioară de Justiție din Andaluzia la patru ani de închisoare pentru agresiune sexuală.

Instanța a stabilit atunci și plata unei amenzi de 50.000 de euro. Ulterior, valoarea acesteia a fost redusă la jumătate.

Fotbalistul a fost exclus din lotul formației Celta Vigo și a evoluat sub formă de împrumut la clubul saudit Al-Shabab în sezonul 2022-2023. În august 2023, Celta Vigo a anunțat încetarea contractului cu jucătorul, după condamnarea acestuia.

Faptele pentru care Santi Mina a fost condamnat s-au produs în vara anului 2017, în Mojácar, în provincia Almería. La acel moment, fotbalistul evolua pentru Valencia.

Mina se afla în vacanță împreună cu prietenul și fostul său coechipier din perioada junioratului la Celta Vigo, David Goldar.

Potrivit hotărârii Curții Supreme, fotbalistul a profitat de situația în care se afla victima și de elementul surprizei pentru a comite două acte sexuale fără consimțământ.

Confirmarea condamnării de către instanța supremă spaniolă încheie procedura judiciară privind această condamnare.