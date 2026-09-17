Ce se întâmplă cu cetățenia română dacă obții cetățenia spaniolă. Răspunsul MAE

Ministerul Afacerilor Externe anunță că cetățenia română nu se pierde și nu este retrasă în cazul dobândirii cetățeniei spaniole, potrivit legislației din România.

MAE a transmis explicația într-un răspuns la o solicitare Mediafax Spania și arată că încheierea unui acord privind dubla cetățenie între România și Spania rămâne o prioritate.

Potrivit legislației române, o persoană care dobândește cetățenia spaniolă nu își pierde automat cetățenia română. Legea cetățeniei române reglementează separat situațiile în care o persoană poate pierde această calitate. Una dintre variante este renunțarea la cetățenia română, procedură care trebuie aprobată și pentru care legea stabilește o serie de condiții.

Printre acestea se numără și existența unei alte cetățenii sau a asigurării că persoana respectivă o va dobândi. Simplul fapt că un cetățean român obține însă cetățenia unui alt stat nu produce automat pierderea cetățeniei române.

Regulile spaniole prevăd, în cazul dobândirii cetățeniei, și situații în care persoana trebuie să declare renunțarea la cetățenia anterioară.

Ministerul spaniol al Justiției arată că sunt exceptați de la această obligație cetățenii originari din statele ibero-americane, Andorra, Filipine, Guineea Ecuatorială și Portugalia. România nu se află în prezent printre aceste state.

Ministerul Afacerilor Externe anunță că încheierea unui acord între România și Spania privind dubla cetățenie reprezintă o prioritate.

După finalizarea negocierilor, va fi necesară exprimarea consimțământului de către ambele părți, în conformitate cu procedurile specifice.

Acordul nu ar urma să modifice condițiile în care poate fi dobândită cetățenia română, ci să reglementeze posibilitatea păstrării cetățeniei spaniole de către persoanele care dobândesc cetățenia română și, în sens invers, păstrarea cetățeniei române de către cei care obțin cetățenia spaniolă.