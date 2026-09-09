Uniunea Europeană a decis să ofere Spaniei un sprijin financiar de urgență în valoare de aproximativ 115 milioane de euro. Fondurile sunt destinate gestionării situației din enclava Ceuta, confruntată la sfârșitul lunii iulie cu un val masiv de migrație ilegală dinspre Maroc, conform datelor transmise de AFP.

Reprezentanții Comisiei Europene au precizat că suma exactă de 114,7 milioane de euro va fi direcționată către întărirea pazei la frontiere, achiziția de tehnologie avansată, cum ar fi camerele termice, și detașarea de personal suplimentar.

De asemenea, pachetul financiar va acoperi procedurile de expulzare a persoanelor intrate ilegal în Ceuta și va sprijini extinderea capacităților de preluare și găzduire a minorilor neînsoțiți din enclavă.

Peste 70.000 de persoane au trecut frontieră dintre Maroc și enclava spaniolă Ceuta, deplasându-se pe jos sau înot. Zona reprezintă, alături de Melilla, singura graniță terestră directă dintre Uniunea Europeană și continentul african. Trecerile din iulie s-au soldat cu zeci de decese și dispariții.

Deși un număr mare de persoane s-a întors pe teritoriul marocan, mii de migranți au rămas în Ceuta. Estimările variază între 5.000, conform Guvernului de la Madrid, și 10.000, potrivit autorităților locale. Mulți dintre aceștia sunt adăpostiți temporar pe plaje sau în spații publice. În acest context, președintele enclavei, Juan Jésus Vivas, a solicitat oficial intervenția UE.

Liderul din Ceuta, Juan Jésus Vivas, membru al Partidului Popular, susține că statul marocan este responsabil pentru situația creată „prin acțiune sau omisiune”.

La nivel central, premierul socialist Pedro Sanchez a afirmat anterior că niciun serviciu nu a „remis Guvernului spaniol probe solide care să arate că Marocul a planificat sau orchestrat” valul migrator.

Cu toate acestea, ipoteza unei îngăduințe din partea autorităților vecine a câștigat teren în urma apariției unui raport intern al poliției. Documentul indică o starea de „permisivitate” din partea fortelor de securitate marocane în timpul crizei. Pe baza acestor constatări, justiția spaniolă a inițiat o anchetă oficială pentru a stabili împrejurările exacte ale evenimentelor.