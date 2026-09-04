Uniunea Europeană a trimis 82 de tone de materiale esențiale în Nepal și a alocat încă 500.000 de euro pentru răspunsul la criza umanitară provocată de inundațiile devastatoare din ultimele zile.

Primul zbor al podului aerian umanitar european a aterizat vineri, 4 septembrie, în Nepal, într-o operațiune organizată împreună cu UNICEF.

Ajutoarele sunt destinate supraviețuitorilor uneia dintre cele mai grave inundații din Nepal din ultimele decenii. Materialele acoperă nevoi urgente de alimentație, sănătate, apă și salubritate, adăpost, educație și protecție. Fondurile suplimentare vor permite echipelor locale să intervină mai rapid în zonele afectate.

Transportul european include provizii și materiale din stocurile UE, destinate sprijinirii comunităților afectate de inundații. Printre priorități se numără accesul la apă curată, asistența medicală și asigurarea unor condiții minime de adăpost pentru persoanele care și-au pierdut locuințele.

Cele 500.000 de euro suplimentare vor fi canalizate prin Fondul de urgență pentru răspuns în caz de dezastre al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Finanțarea va susține intervențiile echipelor locale și acoperirea nevoilor urgente ale populației.

Sprijinul nu se limitează la transportul organizat de UE împreună cu UNICEF. Luxemburgul, Germania, Letonia și Norvegia trimit, prin mecanismul de protecție civilă al UE, echipamente pentru operațiunile de intervenție.

Lista include veste de salvare, truse de igienă și de bucătărie, pături, materiale medicale, echipamente de protecție și echipamente energetice de urgență. Aceste materiale sunt destinate atât supraviețuitorilor, cât și echipelor care desfășoară operațiuni de salvare și asistență.

Noul sprijin se adaugă ajutoarelor acordate anterior de Uniunea Europeană. La 28 august, Comisia Europeană a alocat 2 milioane de euro pentru ajutor umanitar de urgență, pe lângă cele aproape 3 milioane de euro alocate Nepalului în 2026 pentru pregătirea în caz de dezastre.

Partenerii finanțați de UE oferă deja asistență pe teren. În paralel, a fost activată cartografierea de urgență prin satelit prin programul Copernicus, iar coordonatori UE pentru răspuns rapid și logistică în Asia au fost trimiși în Nepal.

Comisara europeană pentru pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a descris amploarea distrugerilor și a promis sprijin pentru operațiunile de intervenție și reconstrucție.

„Într-o singură noapte, torente de noroi și de apă au distrus ceea ce construiseră generații de-a rândul: case, școli, comunități întregi. Nepalul a suferit o pierdere devastatoare de vieți omenești, iar mii de familii se confruntă cu o situație inimaginabilă. Durerea abia începe să se facă simțită cu adevărat”, a declarat Lahbib.

Comisara a subliniat că sprijinul european urmărește atât intervenția imediată, cât și perioada de după dezastru.

„Europa este alături de poporul nepalez. Sprijinim personalul de intervenție în caz de urgență și facem în așa fel încât ajutoarele de urgență să ajungă la cei care au nevoie de ele: apă curată, medicamente pentru spitale, adăposturi pentru familiile care dorm în aer liber și sprijin psihologic pentru cei îndurerați. Solidaritatea europeană traversează oceane. Vom ajuta Nepalul nu doar să supraviețuiască acestei tragedii, ci și să se reconstruiască”, a adăugat ea.

Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al Comisiei Europene funcționează permanent și coordonează trimiterea sprijinului între statele membre, țările participante la mecanismul de protecție civilă, Nepal și experții în domeniul protecției civile și al ajutorului umanitar.