Doi muncitori, salvați dintr-un tunel după nouă zile, în Nepal

Salvatorii din Nepal au scos în viață doi muncitori dintr-un tunel hidroelectric vineri, în timp ce echipele de urgență continuau o operațiune pentru a ajunge la alte persoane despre care se crede că sunt prinse înăuntru, au declarat oficialii, citați de NPR.

Cei doi bărbați au fost salvați din tunelul Trishuli 3A la nouă zile după ce inundațiile, probabil cauzate de prăbușirea unui ghețar, au devastat orașe și au măturat sate din Nepal pe 26 august.

Parlamentarul nepalez Shri Ram Neupane a postat despre a doua salvare pe pagina sa de Facebook la scurt timp după ce purtătorul de cuvânt al armatei, generalul de brigadă Raja Ram Basnet, a confirmat salvarea primului muncitor prins.

Oficialii i-au identificat pe cei doi bărbați ca fiind un maistru mecanic și un supraveghetor mecanic.

Canalele locale de știri de televiziune au arătat imagini cu primul muncitor salvat acoperit de noroi și transportat de la fața locului pe umărul unui salvator.

Oficialii au declarat că ambii bărbați sunt în stare stabilă și au fost transportați cu avionul la un spital din Kathmandu.

Cel puțin 557 de muncitori sunt dispăruți de la proiectul hidroenergetic Trishuli 3A de-a lungul râului Trishuli, iar aproximativ 115 sunt considerați blocați în tunelul principal, potrivit Asociației Producătorilor Independenți de Energie din Nepal.

Oficialii prezenți la locul intervenției au declarat că salvatorii cred că unii oameni ar putea fi încă în viață în interiorul tunelului.

Ministrul Comunicațiilor din Nepal, Bikram Timilsina, a declarat că oficialii își mențin speranța că mai mulți muncitori vor fi salvați.

„Așteptăm salvarea a tot mai multor oameni”, a scris Timilsina pe pagina sa de Facebook.

Cel puțin 1.259 de persoane au fost ucise în inundații și peste 5.000 sunt încă dispărute, potrivit agenției de gestionare a dezastrelor din țară. China, miercuri seara, a declarat că 21 de persoane au fost ucise și 541 erau dispărute de partea tibetană a frontierei. Aproximativ 900 de muncitori sunt dispăruți din 12 proiecte hidroenergetice din Nepal, iar aproximativ 500 ar fi blocați în tuneluri, potrivit autorităților locale.