Aproape 1.500 de persoane, inclusiv peste 700 de cetățeni străini, sunt date dispărute după inundațiile catastrofale produse miercuri la granița dintre Nepal și Tibet, în urma prăbușirii unei mase de gheață și rocă într-un râu din Himalaya, potrivit Reuters.

Joi, 27 august, echipele de salvare au continuat căutările în condiții extrem de dificile, în timp ce autoritățile avertizează că bilanțul victimelor va crește. Cel puțin 165 de oameni au murit în Nepal, iar alte trei decese au fost confirmate în Tibetul chinez. Printre dispăruți se află numeroși turiști și pelerini din zeci de țări.

Potrivit datelor transmise de poliție și de autoritățile din turism, 826 de persoane sunt dispărute în Nepal. Aproape 500 dintre acestea sunt cetățeni străini.

Printre turiștii și pelerinii dați dispăruți se numără 177 de cetățeni indieni, 63 de americani, 34 de australieni, 33 de britanici și 25 de canadieni, potrivit Reuters.

În Tibet, în districtul Gyirong, autoritățile chineze au raportat alte 558 de persoane dispărute, dintre care 260 sunt cetățeni străini.

Multe dintre persoanele căutate se aflau pe traseul care leagă Kathmandu de Lhasa și care este frecventat de turiști, excursioniști și pelerini care călătoresc spre Kailash Mansarovar, unul dintre cele mai importante locuri sacre pentru hinduși și budiști.

Catastrofa s-a produs miercuri, după ce o masă uriașă de gheață și rocă s-a prăbușit într-un râu din zona montană de la granița dintre Nepal și China.

Inițial, autoritățile au luat în calcul posibilitatea unui cutremur. Ulterior, Serviciul Geologic al Statelor Unite, USGS, a transmis că semnalul seismic detectat în zonă nu a fost provocat de un cutremur, ci de energia generată de prăbușirea gheții și a rocilor, urmată de o masivă curgere de aluviuni.

🌏 NEPAL 🇳🇵 | ÇİN 🇨🇳 | BİNLERCE İNSAN CANLI CANLI TOPRAĞA GÖMÜLDÜ, KÖYLER HARİTADAN SİLİNDİ. Herkes yağmur yağmadan bu Selin nasıl olduğunu konuşuyor? 🛘 Saniyeler içinde kütle sel her şeyi alıp götürdü, köyler yok oldu, insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden biri… pic.twitter.com/WOsC6asvwB — Said Ercan 🇹🇷 🌍 (@saidercan) August 26, 2026

Valul de apă, noroi și bolovani a coborât rapid pe vale, distrugând sate, locuințe, poduri, drumuri și alte infrastructuri.

Imaginile verificate din zona de frontieră arată oameni încercând să fugă din calea torentului, în timp ce clădiri și vehicule sunt înghițite de apă și noroi.

Supraviețuitorii au descris momentele în care au văzut torentul apropiindu-se de localități.

Keshav Prasad Baral, în vârstă de 68 de ani, a declarat pentru Reuters că a văzut un val uriaș de noroi venind spre locuința sa. El a încercat să își salveze soția și să ajungă cu ea pe acoperiș, însă femeia a fost luată de torent.

Bărbatul a fost salvat cu un elicopter după aproximativ patru ore.

În alte zone, casele au fost acoperite de straturi groase de noroi, iar unele așezări aflate lângă râu au fost aproape complet distruse.

Așezările de lângă râu au fost complet luate de ape. Cinci dintre rudele mele sunt dispărute”, a declarat pentru Reuters un lucrător medical din districtul Rasuwa.

Operațiunile de căutare și salvare au continuat joi cu ajutorul elicopterelor, care au transportat supraviețuitori și au dus alimente, corturi și alte materiale de urgență în comunitățile izolate.

Potrivit armatei nepaleze, peste 5.000 de militari și polițiști participă la intervenție. Joi au fost salvate 125 de persoane, inclusiv 20 de cetățeni străini.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border. The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Mii de oameni au rămas izolați în văi și localități greu accesibile, după ce drumurile și podurile au fost distruse.

În zonele cele mai afectate, autoritățile încearcă să stabilească dimensiunea reală a dezastrului și să identifice victimele, în timp ce familiile persoanelor dispărute așteaptă informații la centrele de intervenție.

Autoritățile chineze au avertizat că situația rămâne periculoasă în zona Gyirong. Un lac rămas blocat în amonte după alunecările de teren ar putea crea probleme suplimentare, mai ales dacă ploile prognozate pentru perioada următoare vor continua.

Dezastrul a afectat și punctul de frontieră Gyirong, o rută importantă pentru legăturile comerciale dintre China și Asia de Sud.

Autoritățile nepaleze și chineze continuă operațiunile de căutare, în timp ce bilanțul victimelor se schimbă de la o oră la alta.

Statele Unite au anunțat că trimit un consilier specializat în răspunsul la dezastre și oferă un ajutor de 500.000 de dolari.

Organizația Națiunilor Unite a transmis, la rândul său, că echipele sale și organizațiile partenere trimit personal și materiale de urgență pentru comunitățile afectate din Nepal.

Mai multe guverne încearcă, între timp, să obțină informații despre propriii cetățeni dispăruți. Numărul mare de turiști și pelerini străini aflați în zonă a transformat dezastrul într-o criză cu implicații internaționale.