Donald Trump Jr. i-a returnat lui Umar Kremlev banii cheltuiți pentru o parte dintre festivitățile organizate după nunta sa din Bahamas, a declarat omul de afaceri rus, apropiat al președintelui Vladimir Putin, potrivit The Independent.

Kremlev a confirmat rambursarea marți, la o conferință de presă a Asociației Internaționale de Box (IBA), desfășurată la Istanbul, dar a spus că nu înțelege de ce fiul președintelui american a decis să îi restituie suma.

Informația vine la câteva săptămâni după ce o investigație ProPublica a dezvăluit că Kremlev a suportat cheltuieli de sute de mii de dolari pentru festivitățile asociate nunții lui Donald Trump Jr. și Bettina Anderson, organizate în luna mai în Bahamas. Nici Kremlev, nici familia Trump nu au prezentat până acum documente publice care să confirme efectuarea rambursării.

Umar Kremlev a fost întrebat despre situația financiară în timpul unei conferințe de presă la Istanbul. Șeful IBA a confirmat că Trump Jr. i-a restituit banii pe care îi cheltuise pentru ceea ce el a descris drept un cadou.

„Da, a făcut-o. A rambursat banii pe care i-am cheltuit pentru cadou”, a declarat Kremlev, potrivit The Independent.

Omul de afaceri rus s-a declarat însă nedumerit de decizia lui Trump Jr. și a susținut că nu considera necesară restituirea banilor.

„Sincer vorbind, nu înțeleg de ce a decis să facă asta”, a spus Kremlev, explicând că vede situația ca pe o formă de ospitalitate. El a comparat plata cheltuielilor cu invitația unor persoane la propria casă și a calificat drept „ridicolă” ideea ca gazda să le ceară ulterior bani invitaților.

Potrivit unei investigații publicate de ProPublica în septembrie, Kremlev a finanțat o parte semnificativă a festivităților desfășurate timp de trei zile în Bahamas.

Printre cheltuielile menționate se numără închirierea unei insule private, unde au avut loc o recepție și cazarea unor invitați, precum și un spectacol de artificii. Potrivit investigației, plățile au fost realizate printr-o entitate asociată IBA, cu sediul în Dubai, folosită de organizație pentru tranzacții financiare.

Donald Trump Jr. și Bettina Anderson au susținut că sprijinul financiar a reprezentat un cadou de nuntă. Bettina Trump a precizat ulterior că ceremonia propriu-zisă a avut loc într-un cadru restrâns, în familie, iar Kremlev a găzduit două seri de festivități după nuntă.

„Umar, dragul nostru prieten, ne-a găzduit cu foarte multă generozitate pentru două seri extraordinare de sărbătoare după nunta noastră”, a transmis Bettina Trump într-o postare pe Instagram, potrivit relatărilor AP.

Președintele Donald Trump a apărat anterior aranjamentul și a declarat că, din informațiile pe care le avea, fiul său urma să îi restituie banii lui Kremlev.

Trump a caracterizat plata inițială drept permisă și a susținut că este ceva obișnuit ca oamenii să ofere astfel de cadouri. Ulterior, Kremlev a confirmat că rambursarea a avut loc.

Totuși, până la declarația publică a lui Kremlev, nu existau dovezi publice privind efectuarea efectivă a plății. Nici declarația de la Istanbul nu a fost însoțită de documente bancare sau de alte dovezi financiare prezentate public.

Umar Kremlev conduce Asociația Internațională de Box din 2020 și este o figură controversată în sportul internațional. Organizația pe care o conduce a pierdut recunoașterea Comitetului Internațional Olimpic în 2023, pe fondul unor probleme legate de guvernanță și finanțe. IBA a avut, de asemenea, o relație financiară controversată cu gigantul energetic rus Gazprom.

În aprilie 2026, președintele rus Vladimir Putin i-a acordat lui Kremlev Ordinul Prieteniei, una dintre distincțiile oficiale ale Federației Ruse. Kremlev a fost, de asemenea, prezentat în relatări publice drept o persoană apropiată cercurilor de putere de la Moscova.

Relația dintre Kremlev și Donald Trump Jr. a devenit publică înaintea dezvăluirilor privind nunta. În septembrie 2025, cei doi au apărut împreună la un eveniment sportiv, unde Trump Jr. l-a descris pe Kremlev drept „nu doar un lider, ci și un prieten”. Reprezentanții lui Kremlev au susținut că între cei doi există o relație de prietenie și că nu au discutat chestiuni politice.

Finanțarea festivităților de către un om de afaceri rus apropiat de Putin a generat întrebări în Statele Unite, inclusiv solicitări pentru verificarea relațiilor financiare și personale ale familiei Trump.

Senatorul republican John Curtis a cerut o analiză a situației de către Comisia Judiciară a Senatului, invocând preocupări legate de posibilitatea ca apropierea de familia prezidențială să fi fost folosită pentru obținerea unor beneficii personale. Mai mulți senatori au susținut necesitatea unei examinări suplimentare.

De partea cealaltă, Trump Jr. și soția sa au prezentat contribuția lui Kremlev drept un cadou oferit de un prieten. Kremlev a respins, la rândul său, interpretările politice și a spus că relația dintre cei doi este una bazată pe prietenia și interesul comun pentru sport.