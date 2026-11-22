Tommy Lee Jones a ales să se întoarcă în orașul natal, San Saba, din Texas, unde trăiește pe un ranch de aproximativ 6.000 de acri, după ce a realizat că poate locui oriunde în lume, potrivit Fox News.

Actorul în vârstă de 80 de ani a vorbit despre viața departe de Hollywood, pasiunea pentru polo și alegerea de a reveni în locurile în care a crescut, într-un interviu.

„Am știut că Dumnezeu mă iubește pentru că m-a pus pe pământ în Texas”, a spus actorul, explicând că, atunci când a înțeles că putea să trăiască oriunde și-a dorit, a decis să se întoarcă acasă.

Proprietatea pe care locuiește Tommy Lee Jones include o casă cu două etaje, construită în 1856, și se întinde pe aproximativ 6.000 de acri, echivalentul a circa 2.428 de hectare.

Actorul a transformat ranchul într-un spațiu care îi permite să se bucure de natură, de cai și de activitățile care îl pasionează, departe de agitația industriei cinematografice.

Potrivit relatărilor publicate de Realtor.com, locuința este o construcție din piatră, cu o istorie de peste 170 de ani. Jones și-a dorit un loc în care să nu existe garduri în jurul casei, o alegere care reflectă preferința sa pentru un spațiu deschis și pentru un stil de viață rural.

Pasiunea pentru cai și polo îl însoțește pe Tommy Lee Jones încă din tinerețe. Actorul a început să joace polo în anii 1970 și a practicat acest sport timp de mai multe decenii.

Pe proprietatea din Texas a amenajat două terenuri de polo, iar ranchul găzduiește aproximativ 25 de cai. Jones nu mai participă la competiții, însă soția sa, Dawn Laurel-Jones, continuă să joace polo și să participe la turnee.

Actorul a vorbit cu admirație despre performanțele soției sale, pe care a descris-o drept una dintre cele mai bune jucătoare de polo din Statele Unite. Cei doi sunt căsătoriți de 25 de ani și organizează pe proprietate mai multe evenimente dedicate acestui sport.

Tommy Lee Jones continuă să lucreze în televiziune și face parte din distribuția celui de-al doilea sezon al serialului The Lowdown, în care joacă alături de Ethan Hawke, Betty Gilpin și Jeanne Tripplehorn.

Într-un interviu acordat publicației Esquire în noiembrie, actorul a vorbit și despre felul în care privește cariera și ideea de moștenire artistică. El a spus că nu se gândește la ceea ce va lăsa în urmă și că preferă să se concentreze asupra lucrurilor care se întâmplă în prezent.

„Nu gândesc pe termen lung și nici măcar nu mă gândesc la un concept precum moștenirea”, a declarat Jones, explicând că preferă să fie absorbit de ceea ce se află în fața sa.

La 80 de ani, actorul continuă să alterneze proiectele cinematografice și de televiziune cu viața pe proprietatea din Texas, locul în care a ales să se întoarcă după ce și-a construit o carieră de mai multe decenii la Hollywood.