Fostul actor britanic şi star de la Hollywood Russell Brand s-ar putea confrunta cu un val de noi acuzaţii în perioada următoare, pe măsură ce alte potenţiale victime ar putea prinde curaj să vorbească. Avertismentul vine la scurt timp după ce comediantul a fost găsit vinovat pentru viol şi agresiuni sexuale, conform declaraţiilor făcute vineri de şeful Poliţiei Metropolitane din Londra, Mark Rowley, conform Reuters.

Russell Brand, în vârstă de 51 de ani, fostul soţ al cântăreţei pop americane Katy Perry, riscă o pedeapsă lungă cu închisoarea. Un tribunal din Londra l-a condamnat joi pentru violarea unei femei şi agresarea sexuală a altor trei.

Mark Rowley, comisarul Poliţiei Metropolitane din Londra, a explicat pentru BBC că, aşa cum s-a întâmplat în cazuri similare cu personalităţi celebre, pronunţarea unei decizii de vinovăţie încurajează şi alte persoane să depună plângeri.

"Cu siguranţă nu aş fi surprins dacă ar mai apărea multe alte victime", a spus el, adăugând că o condamnare le dă încredere victimelor. "Acest lucru contează, deoarece oamenii văd că este posibil şi că vor fi crezuţi", a adăugat el.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham şi-a exprimat aprecierea pentru curajul de care au dat dovadă victimele prin demascarea actorului. Întrebat despre o postare pe reţeaua X din 2014, în care îl susţinea pe Brand într-o perioadă în care actorul era curtat de politicieni de stânga pentru popularitatea sa în rândul tinerilor, premierul a precizat că nu cunoştea dimensiunea reală a acţiunilor acestuia.

"Infracţiunile sale sunt îngrozitoare. A fost tras la răspundere pe bună dreptate", a spus Burnham.

Fostul prezentator şi comediant devine una dintre cele mai cunoscute figuri publice din Marea Britanie condamnate pentru infracţiuni sexuale în ultimii ani, alături de nume precum prezentatorul BBC Huw Edwards sau artistul Rolf Harris.

Sentinţa definitivă urmează să fie pronunţată luni. Între timp, poliţia a confirmat că Russell Brand este anchetat pentru alte două presupuse violuri, dintre care unul vizează o minoră de 16 ani la momentul faptei.

Juraţii l-au găsit vinovat pentru o acuzaţie de viol şi trei de agresiune sexuală comise la mijlocul anilor 2000, când lucrează pentru canalele Channel 4 şi BBC. Trei dintre cele patru victime făceau parte din industria media.

Mărturiile din cadrul procesului au scos la iveală motivul pentru care victimele au tăcut ani la rând: influenţa actorului şi teama că un denunţ le-ar distruge cariera.

Una dintre agresiunile sancţionate de instanţă s-a petrecut în 2009, în prezenţa a doi producători. Aceştia i-au transmis femeii că Brand va accepta să lucreze doar dacă îi face un masaj, moment în care actorul a agresat-o sexual. Deşi victima a raportat incidentul şefului direct de la Channel 4, comportamentul a rămas nesancţionat. În instanţă, femeia a descris existenţa unei "culturi a fricii" în jurul vedetelor din acea perioadă şi o toleranţă generalizată faţă de comportamentele sexiste.