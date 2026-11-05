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Condamnări în Finlanda după sabotajul din Marea Baltică. Închisoare pentru căpitanul rus al cargoului Fitburg

Condamnări în Finlanda după sabotajul din Marea Baltică. Închisoare pentru căpitanul rus al cargoului FitburgMarea Baltică. Sursa foto: Arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Justiția din Finlanda a pronunțat pedepse cu închisoarea pentru căpitanul și șeful de echipaj ai unui cargou, găsiți vinovați de distrugerea unor infrastructuri critice de telecomunicații în Golful Finlandei. Decizia vine în contextul în care incidentul a provocat avarii semnificative rețelei submarine care asigură legătura între Finlanda și Estonia, conform AFP.

Condamnări în Finlanda după sabotajul din Marea Baltică. Închisoare pentru căpitanul rus al cargoului Fitburg

Tribunalul din Helsinki i-a condamnat pe cei doi bărbați responsabili de manevrarea navei „Fitburg”, înregistrată sub pavilionul Saint Vincent și Grenadine. Căpitanul de origine rusă a primit o pedeapsă de trei ani și șase luni de închisoare, în timp ce șeful de echipaj, cetățean din Azerbaidjan, a fost condamnat la doi ani și zece luni de detenție.

Procesul a început la data de 8 septembrie, acuzațiile aduse de procurori fiind de „distrugere agravată” și „împiedicarea agravată a telecomunicațiilor”. Anchetatorii au stabilit că nava a navigat cu ancora lăsată pe fundul mării pe o distanță de peste 130 de kilometri. Manevra a dus la avarierea directă a două cabluri submarine și la încercarea de distrugere a altor opt infrastructuri similare.

Marea Baltică

Marea Baltică. Sursă foto: Pixabay

Paza de coastă a intervenit la finalul anului 2025

Cargoul se deplasa din Rusia către Israel în momentul în care a fost interceptat și reținut de paza de coastă pe 31 decembrie 2025. Ședințele de judecată au fost urmărite direct de la fața locului și de un reprezentant al Ambasadei Rusiei la Helsinki.

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Cazul nu este singular în regiune. În anul 2025, alți trei membri ai echipajului petrolierului „Eagle S”, sub pavilionul Insulelor Cook, au fost trimiși în judecată pentru acțiuni similare care au avariat cinci cabluri submarine în Golful Finlandei, la 25 decembrie 2024.

Lupta juridică privind jurisdicția și contextul de securitate

Dosarul actual a parcurs un traseu juridic complex. Inițial, Tribunalul districtual din Helsinki a respins cauza, invocând faptul că autoritatea judiciară aparține statului sub al cărui pavilion naviga vasul sau țărilor de origine ale suspecților. Decizia a fost atacată de procurorii finlandezi, care au argumentat că Finlanda are dreptul și competența de a judeca cazul datorită impactului direct al incidentului asupra securității naționale.

Incidentul se înscrie într-o serie de evenimente tensionate din Marea Baltică, amplificate după debutul invaziei ruse în Ucraina din februarie 2022. Experții militari și liderii politici din regiune au avertizat repetat că astfel de avarii la infrastructura submarină pot constitui acțiuni de război hibrid desfășurate de Rusia.

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