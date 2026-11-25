Federația Română de Fotbal (FRF) și-a anunțat oficial disponibilitatea de a susține financiar și logistic aducerea în România a trupului neînsuflețit al legendarului Dudu Georgescu. Fostul mare atacant român s-a stins din viață săptămâna trecută, la reședința sa din Canada.

Într-o poziție oficială transmisă către Agerpres, instituția de la Casa Fotbalului a confirmat că demersurile administrative au fost deja puse în mișcare, în colaborare cu instituțiile statului.

"Federaţia Română de Fotbal îşi exprimă întreaga disponibilitate de a sprijini demersurile pentru repatrierea trupului neînsufleţit al legendarului Dudu Georgescu. Alături de FRF sunt toate autorităţile publice competente, împreună cu care s-au iniţiat deja procedurile instituţionale necesare", se arată în comunicatul remis sursei citate.

În acest moment, reprezentanții federației depun eforturi pentru a lua legătura cu familia fostului internațional român, decizia finală privind locul înmormântării aparținând exclusiv apropiaților acestuia. Totodată, oficialii FRF fac echipă cu clubul din Ștefan cel Mare pentru ca fostul mare golgheter să aibă parte de funeralii pe măsura carierei sale.

"Totodată, Federaţia Română de Fotbal colaborează strâns cu Dinamo, clubul la care fostul mare internaţional a obţinut cele mai mari performanţe din carieră, pentru atingerea unui deziderat comun: aducerea în ţară a lui Dudu Georgescu şi înmormântarea lui cu cinste. În aceste momente, se fac eforturi susţinute pentru a lua legătura cu familia, iar dacă dorinţa apropiaţilor este ca acesta să revină acasă, FRF va acorda tot sprijinul necesar pentru ca Dudu Georgescu să îşi găsească odihna veşnică în România, alături de cei care l-au iubit şi apreciat", au mai transmis oficialii Federației Române de Fotbal.

Dudu Georgescu a murit la vârsta de 76 de ani, pe data de 16 noiembrie, la locuința sa din Toronto.

Născut pe 1 septembrie 1950, în București, Dudu Georgescu rămâne unul dintre cei mai emblematici jucători pe care i-a dat fotbalul românesc, fiind sinonim cu eficiența maximă în careul advers.

Primii pași în fotbalul mare i-a făcut la Progresul București, formație unde și-a efectuat junioratul și pentru care a debutat în primul eșalon pe 11 iunie 1969. Avea pe atunci 18 ani și 9 luni și era pregătit de antrenorul Cornel Drăgușin. După trei ani la Progresul, timp în care a adunat 95 de apariții și 20 de goluri pe prima scenă, urmate de o scurtă trecere pe la CSM Reșița, atacantul a semnat cu Dinamo București.

Perioada 1973-1983, petrecută în tricoul alb-roșu, a reprezentat apogeul carierei sale. Alături de gruparea bucureșteană, a câștigat patru titluri de campion al României (în anii 1975, 1977, 1982 și 1983) și o Cupă a României (1982). Cu 207 goluri înscrise în 260 de meciuri de campionat, Dudu Georgescu este și astăzi cel mai bun marcator din istoria clubului Dinamo în prima divizie, bilanț la care se mai adaugă alte 17 goluri în 23 de prezențe în cupele europene. Ulterior, până la retragerea din 1988, a mai îmbrăcat tricoul echipelor SC Bacău, Gloria Buzău, Flacăra Moreni, Muscelul Câmpulung și Unirea Urziceni.

Dincolo de trofeele câștigate cu echipa de club, Dudu Georgescu a stabilit borne individuale greu de atins în fotbalul intern și internațional. El este deținătorul recordului absolut de goluri marcate în prima ligă din România, reușind să puncteze de 252 de ori în 371 de partide disputate.

A ieșit golgheterul campionatului românesc timp de patru ediții la rând, între 1975 și 1978. Performanțele sale i-au adus de două ori prestigiosul trofeu Gheata de Aur a Europei: prima dată în 1975, grație celor 33 de goluri marcate, iar a doua oară în 1977, când a înscris nu mai puțin de 47 de goluri. Aceste cifre impresionante l-au propulsat în top 10 în ancheta pentru Balonul de Aur în ambii ani, ocupând poziția a 10-a în 1975 și locul al 9-lea în 1977.

La nivelul echipei naționale a României, a bifat prima selecție în 1973, fiind convocat de selecționerul Valentin Stănescu. Sub tricolor, atacantul a strâns 40 de meciuri și a reușit să marcheze 21 de goluri.

După ce a pus ghetele în cui, Dudu Georgescu a ales cariera de antrenor. A pregătit mai multe formații din România, precum CSM Reșița, Corvinul Hunedoara, Acvila Giurgiu și Dunărea Călărași, dar a avut și experiențe peste hotare, pe banca echipelor Zimbru Chișinău, din Republica Moldova, și Al-Najma, din Arabia Saudită.