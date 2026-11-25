Proprietarii care vor să construiască, să înlocuiască sau să repare gardul locuinței trebuie să respecte noile prevederi din Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. În anumite condiții, demolarea unui gard vechi și ridicarea unuia nou se pot face printr-o procedură simplificată, care presupune doar notificarea autorității locale. Există și situații în care reparațiile nu necesită nici autorizație, nici notificare. În ceea ce privește înălțimea împrejmuirilor, regulile diferă în funcție de localitate și de zona în care se află proprietatea, potrivit Legii nr. 169/2026.

Articolul 294 din noul Cod al Urbanismului introduce o procedură simplificată pentru anumite lucrări de construire a împrejmuirilor. Mai exact, proprietarii pot demola gardul existent și pot ridica unul nou prin notificarea autorității locale, fără să urmeze procedura obișnuită de obținere a autorizației de construire.

Potrivit articolului 294 alineatul (2) litera b) punctul (i), această posibilitate este prevăzută pentru proprietățile aflate în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice.

Procedura se aplică însă numai dacă există deja o împrejmuire care urmează să fie desființată și înlocuită. Proprietarii care dețin un teren fără gard nu pot considera automat că au dreptul să construiască unul doar prin transmiterea unei notificări.

De asemenea, noua împrejmuire trebuie să respecte regulile urbanistice aplicabile terenului. Notificarea nu elimină obligația de a respecta cerințele privind înălțimea, aspectul, materialele și celelalte caracteristici ale construcției.

Codul Urbanismului prevede și o categorie de intervenții pentru care proprietarii nu trebuie să obțină autorizație de construire și nici să notifice primăria.

Articolul 299 alineatul (2) litera a) punctul 1 permite efectuarea reparațiilor la împrejmuiri fără aceste formalități, cu condiția ca lucrările să nu modifice forma și materialele gardului.

Excepția este valabilă pentru proprietățile situate în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice.

Astfel, un proprietar poate repara un gard deteriorat fără să parcurgă proceduri administrative, dacă păstrează forma și materialele existente și respectă condițiile stabilite de lege.

Dacă intervenția presupune schimbarea aspectului sau utilizarea unor materiale diferite, lucrarea nu mai intră automat în categoria reparațiilor exceptate de la formalități.

Noul Cod al Urbanismului nu stabilește o limită maximă generală pentru înălțimea gardurilor din România. Dimensiunile admise sunt stabilite prin regulamentele locale de urbanism, care pot impune condiții diferite de la o localitate la alta.

Aceste documentații pot conține prevederi referitoare la înălțimea împrejmuirilor, materialele utilizate, forma și aspectul acestora.

Prin urmare, un gard permis într-un cartier poate să nu respecte cerințele aplicabile într-o altă zonă. Regulile pot face inclusiv diferența între împrejmuirile amplasate către stradă și cele construite între proprietăți.

Proprietarii trebuie să consulte regulamentul urbanistic aferent terenului înainte de a stabili dimensiunile și caracteristicile noului gard.

Proprietățile aflate în zone construite protejate sau în apropierea monumentelor istorice sunt supuse unor cerințe suplimentare.

În aceste situații, excepțiile care permit înlocuirea sau repararea gardurilor prin proceduri simplificate nu se aplică automat. Regimul special de protecție poate impune alte condiții și formalități înainte de începerea lucrărilor.

Astfel, proprietarii trebuie să verifice dacă terenul se află într-o zonă cu regim urbanistic special și ce avize sau autorizații sunt necesare pentru intervenția dorită.

Construirea unei împrejmuiri între două proprietăți nu este reglementată exclusiv de legislația urbanistică. În astfel de situații trebuie luate în considerare și prevederile Codului civil referitoare la despărțiturile comune și raporturile dintre vecini.

Regulile civile și cele urbanistice sunt distincte și trebuie respectate simultan. Chiar dacă proprietarii învecinați ajung la un acord privind construirea sau modificarea gardului, înțelegerea dintre aceștia nu înlocuiește obligațiile impuse de legislația în construcții și de regulamentul local de urbanism.

Procedura care trebuie urmată depinde de tipul intervenției și de situația concretă a terenului. Noul Cod al Urbanismului face diferența între construirea unui gard pe un teren fără împrejmuire, înlocuirea unuia existent și repararea acestuia.

Principalele situații sunt:

Construirea unui gard nou pe un teren fără împrejmuire: proprietarul trebuie să verifice regimul de autorizare și dacă este necesară obținerea unei autorizații de construire.

Înlocuirea unui gard existent: demolarea împrejmuirii vechi și construirea uneia noi pot fi realizate prin procedura simplificată de notificare, în condițiile articolului 294 și în afara zonelor protejate.

Repararea gardului existent: nu este necesară autorizație sau notificare dacă sunt respectate condițiile articolului 299, inclusiv păstrarea formei și a materialelor inițiale și amplasarea în afara zonelor protejate.

Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a fost adoptat prin Legea nr. 169/2026 și a intrat în vigoare la 25 august 2026.