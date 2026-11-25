26 noiembrie

Pe 26 noiembrie s-au născut Norbert Wiener, regina Maud, Tina Turner, Eugen Ionesco, Stelian Olaru, Mihail Drumeş, Ivan Patzaichin, Francisc Vaştag, Ella Constantinescu, Ioana Bentoiu, Dana Ciocârlie.

Pe 26 noiembrie sunt, în calendarul creștin-ortodox, Sf. Cuvioşi Stelian Paflagonul, Alipie Stâlpnicul şi Nicon. Nimic în ”Kalendar”

„Sfântul Stelian e ţinut ca să trăiască copiii mici, pentru facerea şi creşterea copiilor” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 497. De acum și până pe 3 ianuarie, tristețea mea este mare, v-am explicat altădată ce și cum.

Este Thanksgiving Day. Cel mai mult îmi place în versiunea Familiei Addams.

„Evenimentul Zilei” din 26 noiembrie 1966 a fost că Preşedintele Franţei, Charles de Gaulle, a inaugurat prima centrală hidroelectrică care utiliza energia mareelor. O construcţie inginerească excelentă! De Gaulle a exclamat, atunci: „Vedeţi, dacă vrem, putem!” Sintagmă transformată, ani mai târziu, de către Bernard Tapie în reclamă pentru ciubotele lui sportive, ADIDAS. Poate, de aceea l-au băgat la pârnaie, nu se fură vorbele unui om ca de Gaulle...

Ziua este scurtă, noaptea se lungește, este frig afară, dar în casă este cald, un timp de citit cărți bune, de băut ceai Darjeeling și de vizionat filme vechi și bine făcute.

Din Praga de Aur, Daniela Lazarová raportează, cu drag:

Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind modificările preconizate privind finanțarea mass-media publice cehe.

Rezoluția solicită guvernului ceh să asigure o finanțare adecvată și previzibilă pentru ambele posturi publice de radiodifuziune și să garanteze un proces legislativ transparent pentru modificările propuse.

De asemenea, îndeamnă prim-ministrul Babiš să își rezolve conflictul de interese în conformitate cu legislația UE. Prim-ministrul susține că a făcut deja acest lucru, dar Comisia Europeană și-a exprimat îndoielile.

Republica Cehă riscă să nu respecte regulile fiscale ale UE anul viitor, a avertizat marți comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis. El a spus că Germania se confruntă cu un risc similar.

Comisia Europeană a îndemnat ambele țări să ia măsurile necesare atunci când își pregătesc bugetele pentru 2027 pentru a se asigura că politicile lor fiscale sunt conforme cu recomandările formulate de Consiliul UE.

Regulile fiscale ale UE prevăd că deficitele bugetare ale statelor membre nu trebuie să depășească trei procente din PIB, iar datoria publică trebuie să rămână sub 60% din PIB.

De asemenea, țările trebuie să respecte limitele convenite individual privind creșterea cheltuielilor publice nete, aprobate de Consiliul UE.

Aceste limite de cheltuieli sunt menite să asigure că datoria publică scade treptat sau se menține la niveluri sustenabile, în timp ce deficitele bugetare sunt aduse sub pragul prescris.

Prim-miniștrii Republicii Cehe, Ungariei, Poloniei și Slovaciei au solicitat Comisiei Europene să evalueze impactul introducerii sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii ETS2.

Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, aceștia au cerut o amânare până în 2030, spunând că impactul acesteia asupra puterii de cumpărare a gospodăriilor ar trebui reevaluat, având în vedere prețurile ridicate la energie.

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii a fost una dintre principalele probleme discutate la o reuniune a grupului de la Vișegrad din această săptămână.

Camera Deputaților Cehiei dezbate miercuri, în a doua lectură, bugetul de stat pentru anul viitor.

Parametrii de bază aprobați în prima lectură – veniturile totale, cheltuielile și deficitul preconizat de 386 de miliarde CZK – nu mai pot fi modificați. Cu toate acestea, parlamentarii pot propune realocarea fondurilor între capitolele individuale de cheltuieli.

Potrivit Novinky.cz, cele peste 40 de amendamente depuse până în prezent de parlamentarii opoziției implică transferuri propuse în valoare totală de aproximativ 150 de miliarde CZK.

Reducerile la tarifele de transport public pentru seniori și studenți vor crește de la 50%, cât este în prezent, la 75%, începând din iulie. Prim-ministrul Andrej Babiš a declarat că coaliția guvernamentală a convenit asupra acestei măsuri în timpul discuțiilor privind ajustările la bugetul de stat.

Creșterea este inclusă în declarația de politică a guvernului. Cu toate acestea, când Cabinetul a aprobat proiectul de buget pentru anul viitor la sfârșitul lunii septembrie, ministrul Transporturilor, Ivan Bednárik, a declarat că propunerea de buget a ministerului său nu includea finanțarea pentru reducerile mai mari.

Banii suplimentari vor fi probabil asigurați prin realocarea de fonduri din alte capitole bugetare. Babiš nu a specificat cât ar costa măsura bugetul de stat.

Planul a fost criticat de opoziție.

Președintele Petr Pavel l-a vizitat pe istoricul Timothy Snyder la spital pentru a-i înmâna personal Medalia de Merit, pe care acesta nu a putut să o ridice la recenta ceremonie de premiere de la Castelul Praga din cauza unei boli. Prof. Snyder a primit premiul pentru contribuțiile sale semnificative la dezvoltarea democratică și cooperarea internațională.

Purtătorul de cuvânt al președintelui, Daniel Drake, a declarat pentru site-ul de știri Novinky că Pavel l-a vizitat pe Snyder la un spital din Praga luni. Nu este clar dacă Snyder se afla deja la Praga înainte de vizită sau a fost spitalizat în timpul unei călătorii legate de ceremonia de premiere.

Timothy Snyder este un istoric american cu sediul la Universitatea din Toronto și unul dintre cei mai importanți experți contemporani în istoria modernă a Europei Centrale și de Est, a Ucrainei și a Holocaustului.

Se așteaptă ca vremea geroasă să aducă ninsori abundente în Republica Cehă joi, inclusiv în zonele joase. Institutul Hidrometeorologic Ceh (ČHMÚ) a emis o avertizare privind ninsori abundente.

Cel mai mare risc este prognozat în sudul Moraviei, unde s-ar putea acumula între 10 și 15 centimetri de zăpadă.

Se așteaptă perturbări în special pe drumuri, care ar putea deveni mai dificil de parcurs, la fel ca și pe rutele pietonale. Durata călătoriilor este probabil să crească, iar serviciile de transport public ar putea înregistra întârzieri.

De la mici întâlniri în pub-uri locale până la competiții de amploare care atrag sute de echipe, concursurile de tip quiz din pub-uri s-au impus ca un element popular al vieții sociale din Republica Cehă. Deși tradiția ia forme diferite în engleză și cehă, nopțile de quiz continuă să reunească localnici și internaționali, deopotrivă.

Toate bune și frumoase, intențiile sunt bune. Dacă mă uit, oriunde, în media, le dau dreptate. Să ne amintim că drumul spre infern este pavat cu intenții bune? Bună întrebare! Dar de ce această atenționare acum, în timpul crizei economice? Tocmai de aceea!

Nu prea am somn, de fapt m-am obișnuit să mă duc la culcare la ”ore imposibile”, adică pe la ora 3:15, cum spune un prieten din redacție, așa că o să caut în filmoteca mea un film vechi și bine făcut, poate o comedie cu Fernandel, sau Louis de Funes, sunt la ora de franceză, sau ”Gentlemanul din Cocody” o comedioară, reclamă turistică, ba chiar reclamă bine merci, cu Jean Marais și Liselote Pulver în jungla africană. În unele momente îmi amintește de aventurile mele de pe acolo, unele au fost comedii în toată regula, altele... nu prea!

Ce să mă uit la film, mai bine iau cățelușa Mitza-Bitza Lupe de Grande, aka Crenvuștița sau Scooby-Duba, în brațe, adoră să stea în brațe și o să mă așez pe fotoliul balansoar în fața sobei. În tăciunii aprinși strălucesc amintirile mele, care bat zece filme.

Sau, totuși, nu citesc mai bine... ceva? Sadoveanu, cele 22 de volume lucesc slab în lumina veiozei, pe un raft al bibliotecii. S-o mai studia la școală? Bună întrebare! Mă hotărăsc eu, astăzi este mâine, pentru că mereu și mereu avem speranța că mâine este o altă zi!

Dimineaţa, dacă nu poţi rezolva ceva, amână! Sigur, dacă depinde de tine şi nu este ceva obligatoriu. Uneori situaţiile se rezolvă de la sine pentru că timpul găseşte cele mai bune soluţii! În activitatea proprie întâlneşti un sprijin neașteptat, ca o briză în pânzele unei caravele. În plus, daca ai ceva sentimental greu de rezolvat, încearcă acum, poate va merge ca pe roate.

Conjunctura te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti, sau informaţii. Nu te favorizează o atitudine prea serioasă, gravă, prea sobră. Fii mai vesel, după program, puţină distracţie! Fii calm şi prudent şi nu uita să te îmbraci corespunzător cu vremea de afară! Cu toate ca gândesti prin o anumita logica, te miri ca nu mai intelegi ce se intampla in jurul tau; probabil ca interesele personale primeaza. Cu siguranţă ca nu iti face nici o placere sa te implici din nou, astăzi, în rezolvarea unei crize, mai ales ca ştii cum se vor desfășura lucrurile!

Promisiunea succesului îţi dă aripi şi cu toate că te-ai pregătit astăzi pentru o activitate obişnuită, veştile de ultimă oră îţi oferă motivele pentru un efort sporit, mai toată ziua! Sfatul meu este să fii mai atent decât de obicei la tot ceea ce înseamnă parteneriat, fie că este vorba de afaceri, fie de dragoste, sau de amândouă. O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supraveghează-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai puţin şi mai des şi evită factorii alergeni.

Nu fi comod, dă-ţi silinţa, ai o oportunitate să te faci remarcat în ochii celor dragi. În registrul benefic, desigur! Profită de prilej şi pune la punct unele probleme de interes comun. Ai tendinta, pentru unii supărătoare, de a fi permanent în ofensivă, să ţii la părerea ta. De la o vreme ai părerea ca toata lumea te vorbeşte pe la spate. Adevarul este ca nu te poti concentra şi că-ţi scapă aspecte esenţiale. Astăzi ai, totuşi, o perioadă bună...

Coordonatele zilei de astăzi trebuie să fie fermitatea şi politeţea, la serviciu, sau acasă. Nu ceda uşor, ai dreptate şi stelele ştiu acest lucru. Fă-i să ştie şi pe cei din jur, cu blândeţe! Niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Ai o perioadă interesantă... vorba înţeleptului chinez, poate poţi profita de ea!

Astăzi, mai toată ziua ţi se dă dreptate. Tragi concluzia că nu ai pierdut degeaba timpul şi că experienţa contează! Domeniul sentimental e bine aspectat, pe total o zi echilibrată, plăcută! Ceva migrene astăzi din cauza unor tensiuni neaşteptate în anturaj. Le rezolvi cu diplomaţie şi treci mai departe. Nu te repezi să tragi concluzii dupa barfe, zvonuri si intrigi. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului.

Între tine şi reuşită mai este un obstacol, un prag de trecut. Cu toate că oboseala acumulată te-a ajuns din urmă, continuă cu dinamism, dispui încă de o mare rezervă de energie pozitivă. Atenţie la vremea schimbătoare, la frig, în primul rând! Poţi să te duci la cumpărături, sigur, este o activitate plăcută, dar programează exact ceea ce vrei să achiziţionezi. Adică, mai practic, fă o listă de cumpărături, pentru că „verba volant, scripta manet”!

Nu e prea devreme să te pregăteşti cu cadourile ca să-l ajuţi pe Moş Nicolae. Dimineaţa te doare capul din cauza discuţiilor fără rost. Însă, seară bună, cu ceva care îţi face plăcere! Aspecte minore benefice te avantajeaza esential în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale în cursul unei convorbiri la mobil. În a doua parte a zilei, stai acasă, nu te duce în oraş. Poţi petrece o seară plăcută în compania unui roman poliţist... sau un DVD. Neapărat, Agatha Christie! Şi tot neapărat, Hercule Poirot!

O zi dedicată acţiunii, reacţiei, intervenţiei. Timpul proiectelor a trecut, acum trebuie să realizezi ce ţi-ai propus cu tenacitate şi fără a ţine cont de comentariile „comice” răuvoitoare. Astazi trebuie doar sa zici multumesc, pentru ca treci printr-o perioada in care ajutorul vine de unde nici macar nu te aşteptai! Trebuie, însă să nu faci o regulă din această situaţie de excepţie, să nu mai aştepţi ajutor, că nu mai vine, sa te bazezi mai mult pe propriile forte si sa faci planuri serioase de viitor, poate chiar să te gandesti la un nou proiect!

Eşti ca o floare de cactus dăruită de stele cu bunătate, bun simţ şi umor. Astăzi trebuie să renunţi la reţinere, „siguranţa personală” şi să arăţi celor dragi calităţile tale deosebite! Se poate spune, dupa configuraţia astrologică, că te bucuri de o zi întreagă de influente favorabile în sensul că nu o să ai niciun necaz mare! O anumita confuzie sentimentala poetica stă bine unei persoane indragostite, dar ia bine aminte sa nu devina o a doua natura a ta! Există o legătură logică, cauzală, în viaţa ta. Limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare.

Astăzi călătoreşti în timp, faci o excursie în istorie. Jumătate din tine regretă timpurile glorioase, iar cealaltă jumătate face planuri temerare de viitor! Pe total, o bază bună pentru succes! Stelele spun, la fel ca un bătrân călugăr sihastru, ca prea multă insistenţă nu are niciun rezultat, pe cand cumpătarea aduce succesul. Nu insista inutil, dar nici nu renunţa când nu trebuie! Viata e o permanenta infruntare de interese, asa incat trebuie sa dai dovada de multa inteligenta si de putin noroc in promovarea scopurilor.

Dimineaţa este mai densă, obositoare, dar seara pare relaxantă şi liniştită. Ca să fie aşa, astăzi nu intra in discuţii inutile cu Scorpionii sau Leii, în general cu semnele de apă şi foc! Evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Pildele, povestioarele, bancurile şi mai ales tăcerile cu subînţeles sunt mai grăitoare decît o mie de discursuri meşteşugite! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure!