Premierul Luca Niculescu a anunțat, miercuri, la uzina Ford Otosan din Craiova, că Executivul intenționează să acorde o atenție sporită industriei auto din România. Șeful Guvernului a vorbit despre crearea unui grup de lucru dedicat acestui sector, care să identifice soluții de sprijin pentru producătorii și companiile din domeniu. Declarațiile au fost făcute în timpul unei vizite la fabrica din Craiova, unde premierul a fost însoțit de mai mulți miniștri și reprezentanți ai Cancelariei.

Luca Niculescu a explicat că vizita la uzina Ford Otosan a avut atât un scop de documentare, cât și unul legat de discuțiile despre perspectivele industriei auto românești.

„Este una dintre industriile cele mai puternice pe care le avem”, a declarat premierul.

Potrivit acestuia, sectorul automotive contribuie cu 12%-14% la Produsul Intern Brut al României și asigură locuri de muncă pentru sute de mii de persoane.

„Este o industrie care asigură între 12% şi 14% din PIB-ul României, care dă de lucru la foarte, foarte mulţi români. Sunt sute de mii de români care lucrează pentru această industrie şi noi vrem, evident, să o păstrăm, vrem să o dezvoltăm”, a mai spus șeful Executivului.

Premierul a arătat că discuțiile de la Craiova au vizat mai multe direcții de colaborare între autorități și reprezentanții industriei auto.

Printre subiectele abordate s-au numărat măsurile pe care Guvernul le poate adopta pentru susținerea sectorului, dar și posibilitățile de sprijin disponibile la nivel european.

„Ceea ce faceţi dumneavoastră aici este foarte modern, este orientat către viitor şi sperăm ca acest viitor să fie unul cât mai fructuos”, a arătat Luca Niculescu.

Acesta a transmis că Executivul urmărește relansarea industriei și intenționează să acorde o importanță mai mare sectorului automotive.

Șeful Guvernului a anunțat că a desemnat deja un consilier special pentru industria auto din România și că autoritățile vor începe noi discuții pentru organizarea unui grup de lucru dedicat acestui domeniu.

„Vom acorda şi mai multă atenţie industriei automotive din România, de foarte puţină vreme am şi un consilier special, dedicat industriei auto din România, domnul Sandu, pe care mulţi dintre dumneavoastră îl cunosc, şi începând, chiar de mâine dimineaţă, ne vom apuca şi mai tare de lucru. Vreau să creăm un task force dedicat industriei auto din România, pentru a vedea cum putem să vă sprijinim într-un mod cât mai complet, pentru că succesul dumneavoastră este evident şi succesul nostru, ceea ce faceţi aici, la Craiova, este şi succesul României”, a mai spus premierul Niculescu.