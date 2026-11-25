Autoritățile federale din SUA au desfășurat miercuri o operațiune controlată de distrugere a unui stoc vechi de explozibili pe bază de plumb, la un depozit de muniție al Armatei din statul Iowa. În timp ce operațiunea avea loc, locuitorii dintr-o comunitate agricolă din apropiere au fost nevoiți să se adăpostească în locuințe pentru a se feri de eventualele emisii de praf toxic, informează Reuters.

Operațiunea de eliminare, precedată de zile întregi de nemulțumiri în rândul localnicilor și de dispute în instanță, a fost considerată de oficiali drept singura soluție sigură. Autoritățile au explicat că alternativa – lăsarea butoaielor deteriorate să explodeze necontrolat de la sine – ar fi reprezentat un pericol mult mai mare. La scurt timp după ora locală 9:00 (17:00 ora României), Agenția Federală pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență (FEMA) a confirmat pe rețeaua X finalizarea procedurii, recomandând populației să rămână în case ca măsură preventivă.

„În urma detonării controlate de azi-dimineaţă din Middletown, Iowa, locuitorii aflaţi pe o rază de 20 de mile care nu au fost evacuaţi ar trebui să rămână în adăposturi şi să urmeze îndrumările de siguranţă ale EPA până când autorităţile vor da semnalul de „totul în regulă”. FEMA a asigurat cazare sigură celor care au fost evacuaţi”, a scris agenția.

Imediat după deflagrație nu a fost emis un bilanț oficial privind succesul tehnic al misiunii. Planul Armatei a vizat neutralizarea a aproape 5 tone (4.500 de kilograme) de azidă de plumb, o substanță degradată și extrem de instabilă, care era stocată în 68 de butoaie din plastic aflate într-o stare avansată de deteriorare.

Imaginile transmise în direct de televiziuni la ora programată au surprins zgomotul exploziei și un fuior subțire de fum gri ridicându-se deasupra liniei copacilor, care s-a risipit însă foarte repede. Principala temere a comunității a fost legată de posibilitatea ca un nor de praf toxic cu plumb să se disperseze peste zonele rezidențiale, terenurile agricole și fermele din afara perimetrului Fabricii de muniție a Armatei din Middletown, localitate aflată la circa 150 de mile sud-vest de capitala statului, Des Moines.

WATCH: Dramatic drone footage shows massive explosions and thick plumes of smoke rising over the Iowa Army Ammunition Plant. The blasts unfolded during a planned, controlled detonation of roughly five tons of unstable bomb-making chemicals at the facility. President Trump… pic.twitter.com/W9FmIKRy1S — Fox News (@FoxNews) November 25, 2026

Conform datelor citate de CNN, Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) a anunțat că senzorii nu au indicat prezența plumbului în atmosferă nici la două ore după detonarea substanțelor depozitate în cele două buncăre militare.

„În următoarele minute, ore şi zile, cei 300 de angajaţi şi contractori ai EPA, care au fost prepoziţionaţi la faţa locului, vor efectua o monitorizare extinsă şi minuţioasă, vor preleva probe de aer, sol şi apă şi vor lua măsuri de remediere, dacă va fi necesar”, a declarat administratorul EPA, Lee Zeldin, într-un comunicat.

Instituția a precizat că aparatele de monitorizare amplasate în perimetrul considerat expus riscului au transmis constant date pe parcursul dimineții, iar toate valorile înregistrate pentru concentrația de plumb au arătat „0,0”.

Administrația de la Washington a evidențiat rolul noului șef de cabinet al lui Donald Trump, Stephen Miller, în gestionarea acestei operațiuni complexe de eliminare a celor aproape 5 tone de compuși chimici instabili folosiți la fabricarea bombelor.

Miller „a coordonat un răspuns istoric, la nivel guvernamental, pentru a se asigura că au fost luate toate măsurile de atenuare necesare pentru a garanta siguranţa tuturor”, a declarat directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe X. „A fost un efort spectaculos din partea Administraţiei”, a adăugat Cheung.

Declarația acestuia a venit în completarea precizărilor făcute de șeful EPA, Lee Zeldin, care menționase că Casa Albă a cerut tuturor agențiilor federale să mobilizeze resursele disponibile pentru a sprijini „orice tip de remediere”.

La rândul său, președintele Donald Trump a declarat miercuri dimineață că evaluările inițiale indică faptul că măsurile luate de Armată pentru a preveni pagubele „au depăşit cu mult aşteptările”.