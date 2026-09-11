Aproximativ 25.000 de copii care locuiau sau mergeau la școală în apropierea World Trade Center în momentul atacurilor din 11 septembrie 2001 vor face obiectul unui amplu studiu privind efectele pe termen lung ale expunerii la praful și substanțele toxice eliberate după prăbușirea turnurilor gemene, potrivit Reuters.

Proiectul, pregătit sub coordonarea programului federal World Trade Center Health Program, administrat de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), urmărește să acopere o importantă lacună din cercetarea medicală de după atentate.

Printre persoanele vizate se află copii, adolescenți, bebeluși și chiar copii care se aflau în uter la 11 septembrie 2001.Studiul este programat să înceapă în jurul datei de 1 iulie 2027, iar finanțarea totală ar putea ajunge la 50 de milioane de dolari.

După prăbușirea celor două turnuri, aerul din sudul Manhattanului a fost contaminat cu un amestec complex de particule și substanțe rezultate din distrugerea clădirilor. Praful conținea, printre altele, beton pulverizat, fibre de sticlă, azbest și alți poluanți.

Copiii care locuiau sau învățau în zonă au fost expuși în zilele și săptămânile de după atacuri, însă cercetările medicale finanțate de guvern s-au concentrat în principal asupra pompierilor, polițiștilor, salvatorilor și altor adulți expuși.

Potrivit specialiștilor citați de Reuters, această situație a lăsat o problemă importantă: nu există suficiente date pentru a urmări evoluția stării de sănătate a celor expuși la o vârstă foarte mică.

Noua cercetare va urmări persoanele care aveau cel mult 21 de ani la momentul expunerii sau se aflau în uter și care locuiau în zona situată la sud de strada 14 din Manhattan ori în Brooklyn.

Pentru comparație, cercetătorii vor recruta și persoane de vârste similare care nu au fost expuse la evenimentele din 11 septembrie.

Obiectivul este să fie analizate efectele posibile asupra sănătății fizice și mintale, precum și asupra altor rezultate medicale și educaționale. Cercetătorii sunt interesați inclusiv de afecțiuni cronice care pot deveni evidente abia după mai multe decenii.

Printre întrebările rămase fără răspuns se numără dacă expunerea la substanțele toxice și trauma asociată atacurilor au influențat riscul ulterior de cancer, boli cardiovasculare sau probleme de sănătate reproductivă.

În primii ani după atentate, copiii afectați au primit servicii medicale prin programul World Trade Center Health Program și prin World Trade Center Health Registry din New York. Totuși, mulți dintre ei au apelat în principal la medicii pediatri obișnuiți, spre deosebire de numeroși adulți care aveau nevoie de serviciile programelor speciale.

Dr. Joan Reibman, specialistă în afecțiuni pulmonare și fondatoarea World Trade Center Environmental Health Center, a explicat că identificarea participanților va fi dificilă deoarece aceștia sunt acum răspândiți în Statele Unite și au ajuns la vârsta adultă.

„Acești oameni sunt răspândiți acum în Statele Unite. Sunt cu toții mai mari și este posibil să nu vrea neapărat să se întoarcă la acea perioadă”, a declarat Reibman, potrivit Reuters.

CDC recunoaște că cercetarea persoanelor expuse în copilărie presupune provocări specifice, deoarece au trecut 25 de ani de la evenimente. Agenția subliniază că implicarea comunităților afectate va fi esențială pentru recrutarea participanților și pentru obținerea unor rezultate relevante.

Importanța cercetării depășește cazul atacurilor din 11 septembrie. Specialiștii consideră că rezultatele ar putea contribui la înțelegerea efectelor pe termen lung ale expunerii copiilor la dezastre de amploare, inclusiv în zone afectate de războaie sau alte catastrofe.

Dr. Leigh Wilson, directorul medical al World Trade Center Environmental Health Center, consideră că studierea acestei generații ar putea ajuta la identificarea unor metode de prevenție și a unor resurse medicale care să fie puse mai rapid la dispoziția copiilor expuși în viitoare situații de criză.

Legislația americană adoptată în 2022 a prevăzut înființarea unei cohorte de cercetare dedicate persoanelor care aveau cel mult 21 de ani în momentul expunerii. CDC lucrează în prezent la dezvoltarea acestei inițiative, iar în august 2026 agenția a anunțat o oportunitate de finanțare pentru un centru de coordonare a cercetării.