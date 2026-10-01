Procurorul general al Boliviei, Roger Mariaca, a fost arestat miercuri de poliție, la două zile după ce Statele Unite i-au revocat viza și l-au acuzat de acte de corupție legate de protejarea traficului de droguri, potrivit unei surse din Ministerul bolivian de Interne citate de AFP. Împreună cu Mariaca a fost reținut și Alberto Zeballos, procurorul departamentului Santa Cruz, care figurează, de asemenea, printre oficialii sancționați de Washington.

Arestările au avut loc într-un moment de tensiuni politice și instituționale în Bolivia. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, cei doi au fost interceptați la Aeroportul Internațional Viru Viru din Santa Cruz.

Până la publicarea primelor informații, autoritățile nu precizaseră oficial motivul operațiunii, existența unor mandate de arestare sau instituția căreia urmau să-i fie predați cei doi procurori.

Departamentul de Stat al SUA l-a inclus pe Roger Mariaca într-o serie de măsuri adoptate la 28 septembrie împotriva unor oficiali și oameni de afaceri din America Latină.

În cazul procurorului general bolivian, administrația americană susține că acesta ar fi solicitat și acceptat mită pentru a facilita traficul de droguri și pentru a permite unor infractori violenți să evite justiția. Washingtonul a descris aceste acuzații drept acte de „corupție semnificativă” asociate protejării traficului de droguri.

Mariaca a respins acuzațiile. Procurorul general a declarat că decizia SUA reprezintă o formă de ingerință politică și a susținut că anchetele desfășurate de Ministerul Public bolivian nu ar trebui influențate de decizii externe.

În același timp, Guvernul bolivian a anunțat că va solicita Statelor Unite informații și elemente suplimentare care să fundamenteze acuzațiile. Ministrul Apărării, Ernesto Justiniano, a afirmat că autoritățile tratează cu seriozitate informațiile transmise de Washington și că acestea trebuie verificate în cadrul instituțiilor boliviene.

Alberto Zeballos, procurorul departamental din Santa Cruz, a fost arestat împreună cu Mariaca. Numele său se afla pe lista oficialilor bolivieni vizați de restricțiile americane.

În cazul lui Zeballos, Washingtonul nu a făcut publică aceeași acuzație individuală formulată împotriva lui Mariaca. Procurorul din Santa Cruz ceruse anterior Guvernului bolivian să solicite Statelor Unite informații despre motivele și temeiul juridic al revocării vizei sale.

.@StateINL: Bajo el gobierno del presidente Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a EE.UU. Hoy, designamos al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por aceptar sobornos de narcotraficantes para ayudarles a eludir la justicia. El… — USA en Español (@USAenEspanol) September 28, 2026

Arestările au fost urmate de o intervenție a poliției la sediul Parchetului General din Sucre, capitala constituțională a Boliviei. Imagini transmise în direct pe rețelele sociale au arătat polițiști cu fețele acoperite în interiorul instituției.

Claudia Pardo, responsabilă de comunicare a Parchetului, a denunțat intervenția drept ilegală. Conducerea Parchetului General și reprezentanții Parchetului din Santa Cruz nu au oferit imediat AFP un punct de vedere.

Situația are loc într-o perioadă de instabilitate politică și socială în Bolivia. Guvernul președintelui Rodrigo Paz a instituit în iunie un regim de stare de excepție, după săptămâni de blocaje și proteste care au afectat aprovizionarea cu alimente, combustibil și medicamente.

La 17 septembrie, Adunarea Legislativă a aprobat prelungirea măsurii cu încă 90 de zile. Guvernul a justificat decizia prin riscul unor noi blocaje și proteste și prin avertismentele serviciilor de securitate privind posibile mobilizări în mai multe regiuni ale țării.

În acest context, disputa privind procurorul general capătă o dimensiune instituțională importantă, întrucât acuzațiile formulate de Statele Unite vizează direct conducerea Ministerului Public din Bolivia, iar autoritățile boliviene au anunțat că vor verifica informațiile primite de la Washington.

Măsurile împotriva lui Mariaca fac parte dintr-o acțiune mai amplă a administrației Donald Trump împotriva unor oficiali din America Latină acuzați de corupție, legături cu traficul de droguri sau acțiuni considerate ostile unor guverne.

Potrivit Associated Press, Statele Unite au revocat sau restricționat vizele pentru 27 de oficiali, foști oficiali și membri ai familiilor acestora din Bolivia, Columbia, Ecuador și Peru. Washingtonul a legat măsurile de combaterea corupției și a traficului de droguri și de inițiativa regională „Shield of the Americas”.

Pentru moment, autoritățile boliviene nu au prezentat public toate detaliile privind dosarul în baza căruia au fost reținuți Roger Mariaca și Alberto Zeballos. Arestarea procurorului general și acuzațiile formulate de Statele Unite urmează să fie clarificate prin procedurile judiciare și prin informațiile oficiale pe care autoritățile de la La Paz au anunțat că le vor solicita Washingtonului.

Concluzie: Roger Mariaca a fost arestat la scurt timp după ce SUA i-au revocat viza și l-au acuzat de corupție asociată traficului de droguri. Procurorul respinge acuzațiile, iar Guvernul bolivian spune că va solicita dovezi și informații suplimentare de la autoritățile americane.