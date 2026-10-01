Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, le-a transmis studenților, joi, 1 octombrie, la deschiderea noului an universitar, că investițiile în universități și infrastructura modernizată nu pot înlocui efortul individual. Mesajul a fost adresat în cadrul festivității de deschidere a anului universitar de la Facultatea de Istorie a Universității din București.

Dimian s-a adresat în special studenților aflați în primul an, cărora le-a vorbit despre adaptarea la mediul universitar, relațiile cu colegii și profesorii, dar și despre responsabilitatea pe care o presupune parcursul academic.

El a subliniat că accesul la spații moderne și la condiții mai bune de studiu reprezintă doar o parte a experienței universitare.

Ministrul interimar al Educației a atras atenția că modernizarea infrastructurii universitare nu poate înlocui studiul și implicarea personală.

„Sigur că acum veţi vedea cămine moderne, vedem spaţii de învăţământ extraordinare şi toate aceste investiţii au dus învăţământul românesc mai aproape de standardele occidentale”, a afirmat Mihai Dimian.

El a explicat că studenții trebuie să folosească aceste oportunități și să fie implicați activ în propria formare.

„Aceste săli, aceste cămine nu vor învăţa în locul vostru, nu vor lega prietenii în locul vostru, nu vor căuta oportunităţi pentru voi. Voi trebuie să o faceţi şi trebuie să depui un efort considerabil pentru acest lucru, pentru a studia”, a transmis ministrul.

În mesajul său, Dimian a pus accent și pe relația dintre studenți și cadrele didactice. El le-a recomandat celor aflați la începutul facultății să își respecte colegii și profesorii și să încerce să descopere lucruri noi în fiecare zi.

În debutul discursului, Mihai Dimian s-a adresat direct studenților din anul I. El a menționat că aproximativ 36.000 de tineri încep acest parcurs și a vorbit despre dificultatea de a-și găsi locul într-un mediu universitar cu un număr mare de colegi.

„Cred că este copleşitor să te gândeşti la acest număr. Te întrebi dacă îţi vei găsi locul între atâţia oameni şi dacă vei conta”, a spus ministrul interimar al Educației.

El a descris apoi modul în care relațiile construite în timpul facultății pot deveni parte importantă din experiența universitară.

„Vei începe cu câţiva colegi de cameră sau de apartament. Vei continua cu câţiva colegi de grupă. Vei continua cu câţiva profesori care te vor inspira şi, în final, câţiva prieteni care vor fi alături de tine în momentele grele”, a declarat Dimian.

Potrivit acestuia, prin aceste relații, universitatea poate deveni treptat un spațiu familiar pentru studenții aflați la început de drum.

În partea finală a mesajului, ministrul interimar al Educației i-a îndemnat pe studenți să profite atât de oportunitățile academice, cât și de experiențele personale pe care le oferă anii de facultate.

„Dragi studenţi, vă îndemn să vă bucuraţi de educaţia universitară pe care o veţi primi aici, dar şi de aceşti ani extraordinari care vă stau înainte. Învăţaţi, descoperiţi, puneţi întrebări, legaţi prietenii, îndrăgostiţi-vă, greşiţi şi luaţi-o de la capăt”, a transmis Mihai Dimian.

El a subliniat că perioada universitară nu este doar o etapă de pregătire pentru o profesie, ci poate avea un rol important în dezvoltarea personală a tinerilor.

„Pentru că anii studenţiei nu înseamnă numai formarea pentru o profesie. Sunt pentru mulţi dintre voi anii în care veţi deveni oamenii care veţi fi întreaga viaţă”, a mai spus ministrul.

Mesajul a fost transmis în contextul începerii noului an universitar și a pus în balanță cele două componente ale experienței studențești: condițiile oferite de instituțiile de învățământ și responsabilitatea individuală a fiecărui student.