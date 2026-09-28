Primele nouă vehicule amfibii de asalt (AAV) au fost livrate României de către Statele Unite, într-o etapă importantă a cooperării militare dintre cele două țări. Noile echipamente vor fi utilizate de militarii români pentru operațiuni amfibii, inclusiv în zona Deltei Dunării și pe litoralul Mării Negre, contribuind la consolidarea capacităților de apărare ale NATO pe flancul estic. Anunțul a fost făcut de Ambasada SUA la București.

Cele nouă vehicule AAV au fost livrate la Babadag, în județul Tulcea, unde va începe pregătirea tehnică specializată pentru introducerea lor în serviciul operațional. Acestea sunt concepute pentru transportul trupelor și al echipamentelor de pe nave militare către țărm, inclusiv în timpul operațiunilor de luptă amfibie.

Potrivit Ambasadei SUA, noile echipamente vor asigura mobilitatea militarilor în condiții dificile și vor permite desfășurarea unor misiuni complexe în regiuni cu terenuri variate, în special în Delta Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre.

Livrarea marchează începutul procesului de instruire a personalului militar român, care va învăța să opereze și să întrețină aceste vehicule.

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a participat la ceremonia oficială de intrare în serviciu a vehiculelor și a evidențiat importanța colaborării dintre cele două state pentru securitatea regională.

„Descurajarea se bazează pe capabilităţi, dar Alianţa se bazează pe încredere. Astăzi, Statele Unite şi România dau dovadă de ambele”, a declarat ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg.

Diplomatul american a evidențiat și contribuția Corpului de Marină al Statelor Unite, care a sprijinit coordonarea logistică și va furniza expertiza operațională necesară pentru utilizarea și întreținerea pe termen lung a flotei.

Totodată, Nirenberg a apreciat implicarea oficialilor români, a militarilor și a personalului Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”, care va opera noile vehicule.

Vehiculele amfibii AAV7A1 sunt proiectate pentru a transporta până la 21 de infanteriști marini echipați pentru luptă, împreună cu echipamentele necesare misiunilor. Acestea pot naviga de la navele militare către țărm și pot continua deplasarea pe uscat, inclusiv pe terenuri dificile.

Sistemul de șenile și construcția robustă permit vehiculelor să se deplaseze în condiții complexe, oferind protecție trupelor în timpul transportului de la mare către uscat.

Modelul AAV are la bază o tradiție îndelungată a vehiculelor amfibii militare, evoluând din vehiculele de desant „Alligator”, utilizate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. De-a lungul timpului, aceste vehicule au fost adaptate pentru a răspunde cerințelor operațiunilor moderne de transport al trupelor și echipamentelor.

Potrivit Ambasadei SUA, livrarea celor nouă vehicule reprezintă o investiție pe termen lung în infrastructura națională de apărare și în capacitatea comună a României și Statelor Unite de a răspunde provocărilor de securitate din regiune.

Noile echipamente vor contribui la dezvoltarea capacităților Regimentului 307 Infanterie Marină și la consolidarea prezenței operaționale a României în zona Mării Negre și a Deltei Dunării.

Misiunea diplomatică americană a subliniat că acest proiect face parte din cooperarea bilaterală în domeniul apărării și susține securitatea NATO de-a lungul flancului estic al Alianței.