SUA și China au realizat liste reciproce cu bunuri în valoare totală de aproximativ 60 de miliarde de dolari (câte 30 de miliarde de dolari pentru fiecare parte), care ar urma să aibă parte de un regim tarifar mai avantajos. Demersul marchează o etapă nouă de reducere a tensiunilor comerciale dintre cele două mari puteri economice ale lumii, deși bunurile din domenii strategice nu au fost incluse în această înțelegere, conform The Guardian.

Pachetele stabilite se remarcă printr-o varietate deosebită de mărfuri: de la articole sportive, umbrele de grădină și prăjitoare de pâine, până la delicatese precum foie gras, homari sau chiar animale vii.

Selecția chineză vizată pentru scăderi tarifare la intrarea pe piața americană cuprinde 77 de categorii de mărfuri. În această zonă intră jucării, electrocasnice, lenjerii, unelte de bucătărie și bunuri de uz casnic.

De cealaltă parte, lista întocmită de Beijing este considerabil mai detaliată și adună 1.619 poziții tarifare destinate produselor americane. Pe această listă se găsesc mărfuri agricole, cereale, carne, lactate, fructe de mare, lemn, cărbune și echipamente destinate domeniului medical. Nu lipsesc nici categorii atipice, cum ar fi animale destinate reproducerii, fiind menționați cai, măgari, catâri, dar și mamifere marine precum delfini, balene sau dugongi.

Includerea acestora din urmă nu reprezintă un indicator pentru un volum comercial ridicat, ci derivă din nivelul avansat de detaliere al codurilor tarifare internaționale.

Decizia nu echivalează cu o anulare totală a taxelor vamale dintre Washington și Beijing, opțiunea căzând strict pe mărfuri catalogate drept nesensibile.

„Fiecare parte a recomandat produse reprezentând aproximativ 30 de miliarde de dolari din comerțul bilateral pentru un posibil tratament tarifar mai favorabil.”

Conform precizărilor făcute de Jamieson Greer, Reprezentantul american pentru Comerț, măsura adoptată ar putea să sporească considerabil oportunitățile comerciale ale exportatorilor americani: „Măsura ar putea îmbunătăți accesul pe piața chineză pentru aproximativ 30% din exporturile SUA către China.”

Industriile esențiale din punctul de vedere al rivalității tehnologice și industriale — precum vehiculele electrice, semiconductorii și bateriile — au fost lăsate în afara acestor runde de facilități. De asemenea, boabele de soia provenite din SUA nu au fost adăugate pe listele de reducere tarifară din acest val.

Comunicarea oficială apare la scurt timp după întrevederea desfășurată la Washington între liderul american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping.

Arhitectura prin care s-au conturat aceste liste activează în cadrul US-China Board of Trade, organism structurat cu ocazia deplasării lui Trump la Beijing din luna mai. Organizația USTR subliniază că rolul acestei structuri constă în administrarea schimburilor comerciale cu mărfuri nesensibile dintre cele două mari puteri economice.

Impactul măsurilor rămâne totuși unul moderat raportat la volumul global al schimburilor bilaterale. Suma cumulată de 60 de miliarde de dolari acoperă doar un procent restrâns din volumul comercial derulat anual între SUA și China. Astfel, demersul reprezintă o detensionare punctuală și punctual delimitată, fără să anuleze barierele comerciale ce apasă pe domeniile de importanță strategică.