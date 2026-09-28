Formațiunea este pregătită să poarte discuții cu PSD, PNL și USR pentru formarea unui nou guvern, în eventualitatea în care Executivul condus de Siegfried Mureșan nu va obține voturile necesare în Parlament. Purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ștefăniță Avrămescu, a declarat că negocierile vor fi purtate la nivelul partidelor, iar componența echipei care va reprezenta AUR va fi anunțată ulterior.

Deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu a declarat luni, într-o conferință de presă, că formațiunea este dispusă să discute cu mai multe partide pentru identificarea unei formule de guvernare, dacă Executivul propus de Siegfried Mureșan va fi respins de Parlament.

Întrebat cine va reprezenta AUR la eventualele negocieri și cu ce formațiuni vor fi purtate discuțiile, parlamentarul a afirmat că partidul își menține deschiderea pentru dialog, poziție pe care a susținut-o încă din luna mai.

„Noi am spus încă din luna mai că suntem deschişi pentru dialog. Dacă aţi văzut, dumneavoastră, din luna mai şi până acum, partidele aşa zis pro-europene n-au avut voie sau le-a fost interzis să discute cu AUR. (..) Vom avea un dialog aşa cum am anunţat, cu PSD, cu PNL, cu USR”, a declarat Ștefăniță Avrămescu.

Acesta a mai spus că AUR va prezenta detaliile privind componența echipei de negociere după ce Guvernul Mureșan va fi respins de Parlament.

„Imediat după ce pică guvernul Mureșan, vom veni cu toate detaliile legate și de echipele de negociere și ceea ce s-a discutat”, a afirmat purtătorul de cuvânt al AUR.

Purtătorul de cuvânt al AUR a abordat și posibilitatea unor discuții directe între liderul PSD, Sorin Grindeanu, și reprezentanții formațiunii. Avrămescu a susținut că eventualele negocieri trebuie să aibă loc între partide, nu prin discuții individuale.

Potrivit deputatului, un dialog între PSD și AUR ar trebui să aibă loc înainte ca partidele să participe la consultările de la Palatul Cotroceni, pentru identificarea unei formule de guvernare.

Declarațiile vin în contextul în care Guvernul propus de Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, urmează să fie supus votului de învestitură în Parlament, miercuri, de la ora 13:00. Audierile miniștrilor propuși sunt programate luni și marți.

Eventualele negocieri pentru formarea unui nou Executiv depind de rezultatul votului de învestitură. Dacă Guvernul Mureșan nu va obține susținerea majorității parlamentare, partidele vor trebui să identifice o altă formulă pentru constituirea unui guvern.

În acest scenariu, AUR anunță că este dispus să discute cu PSD, PNL și USR, urmând ca reprezentanții formațiunii să prezinte ulterior echipa de negociere și detaliile discuțiilor.