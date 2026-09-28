Simion anunță că nu votează guvernul, că vrea anticipate și suspendarea președintelui

Președintele AUR, George Simion, a anunțat luni că formațiunea pe care o conduce nu va vota Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan și că, ulterior, trebuie organizate alegeri anticipate, în caz contrar fiind necesară suspendarea președintelui.

George Simion a declarat că partidul său a fost supus unor presiuni pentru a susține noul Executiv, însă afirmă că AUR își va respecta mandatul primit de la alegători.

„Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat-o”, a transmis liderul AUR într-un mesaj video publicat pe Facebook.

Simion a afirmat că România traversează o criză politică majoră și a anunțat că a desemnat o echipă care va negocia cu toate formațiunile politice, cu obiectivul de a ajunge în următoarele zile la formarea unui guvern pe care îl consideră stabil.

Potrivit liderului AUR, partidul trebuie să participe la guvernare și să contribuie la depășirea situației politice actuale.

„Este de datoria AUR să facă parte din guvernare și să trecem țara peste aceste momente grele”, a declarat Simion.

El a susținut că, în cazul în care celelalte partide nu vor accepta condițiile necesare pentru formarea unui astfel de guvern, situația ar trebui analizată din perspectiva prevederilor constituționale.

„Trebuie constatat, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern trebuie să ajungem la votul românilor”, a spus președintele AUR.

Simion a anunțat, de asemenea, că formațiunea va discuta cu „toate persoanele responsabile” despre posibilitatea suspendării președintelui Nicușor Dan, în cazul în care acesta nu ar convoca alegeri, așa cum susține liderul AUR că îi cere Constituția.

„Trebuie să strângem numărul necesar de semnatari, trebuie să avem voturile în Parlament, dar mai presus de orice, trebuie să vă avem pe voi în spate”, a afirmat Simion, adresându-se susținătorilor AUR.

Liderul formațiunii a făcut apel la alegători să se implice în ceea ce el a descris drept un moment decisiv pentru direcția politică a României.