Cântărețul moldovean de trap Nicolae Novacenko, cunoscut sub numele de scenă Bratan, a fost expulzat din Italia după ce autoritățile l-au acuzat că a blocat o arteră rutieră importantă din apropierea orașului Milano pentru filmarea unui videoclip.

Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a anunțat că artistului moldovean de trap i-a fost revocat permisul de ședere și că acesta a fost trimis înapoi în Republica Moldova.

Incidentul s-a produs în septembrie, când muzicianul în vârstă de 32 de ani ar fi blocat drumul deplasându-se cu o motocicletă, alături de un grup de aproximativ 30 de persoane. Filmarea realizată în timpul acțiunii a fost ulterior publicată de artist pe pagina sa de Instagram.

„Având în vedere amenințarea pe care o reprezintă la adresa securității publice, permisul de ședere i-a fost revocat și a fost pus în primul zbor înapoi în țara sa de origine”, a transmis ministrul italian de Interne într-un mesaj publicat pe X.

Blocca la Milano-Meda per un video, espulso il trapper russo Bratan pic.twitter.com/IE48IZS2d2 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 27, 2026

Potrivit presei italiene, cântărețul de trap Nicolae Novacenko locuia în Italia încă de la vârsta de 17 ani. Cântărețul moldovean are și un copil în vârstă de un an.

Expulzarea are loc într-un context în care guvernul condus de Giorgia Meloni și-a înăsprit discursul privind imigrația, în perspectiva alegerilor legislative prevăzute pentru 2027.

Cazul lui Bratan vine astfel în contextul unei dezbateri politice tot mai intense în Italia privind imigrația și măsurile care pot fi luate împotriva persoanelor străine considerate de autorități un risc pentru siguranța publică.

Autoritățile italiene nu au prezentat, în informațiile citate, alte detalii despre procedura care a dus la revocarea permisului de ședere și expulzarea artistului.