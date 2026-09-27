Un artist moldovean a fost expulzat din Italia. Cu ce a deranjat autoritățile

Artistul moldovean de trap Nicolae Novacenco, cunoscut sub numele de scenă „351 Bratan”, a fost expulzat din Italia după ce a participat la blocarea autostrăzii Milano-Meda pentru filmarea unui videoclip muzical. Incidentul a avut loc pe 18 septembrie, în timpul orei de vârf, iar imaginile publicate ulterior pe rețelele sociale au fost folosite de anchetatori pentru identificarea participanților.

Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a anunțat duminică repatrierea artistului și a publicat imagini cu momentul în care acesta a fost urcat într-un avion cu destinația Republica Moldova.

Incidentul a avut loc pe Milano-Meda, în zona Affori, unde un grup de motocicliști a oprit circulația pentru câteva minute pentru realizarea unui videoclip.

În imaginile apărute ulterior pe rețelele sociale, artiștii apar pe carosabil, în timp ce în spatele lor se formase o coloană de mașini.

Poliția a ajuns în zonă în jurul orei 19:40, însă participanții plecaseră deja. Anchetatorii au analizat ulterior imaginile publicate online și mai multe profiluri de pe rețelele sociale.

În urma verificărilor, Nicolae Novacenco a fost identificat drept motociclistul aflat în fruntea grupului care a blocat traficul.

După identificare, autoritățile italiene au decis revocarea permisului de ședere al artistului.

Matteo Piantedosi a anunțat că măsura a fost luată în considerarea pericolului social atribuit comportamentului său și a riscului creat pentru șoferii care circulau pe acel tronson de drum.

„Rapperul „Bratan” a fost repatriat după ce a blocat autostrada Milano-Meda pentru a filma un videoclip muzical neautorizat, punând grav în pericol siguranța șoferilor care circulau pe acel tronson. Investigațiile, desfășurate inclusiv prin analizarea mai multor profiluri de pe rețelele sociale, au permis identificarea acestuia drept motociclistul care conducea grupul ce paralizase traficul. Având în vedere pericolul social pe care îl reprezenta, permisul său de ședere a fost revocat, iar acesta a fost îmbarcat pe primul zbor către țara sa de origine”, a declarat ministrul pe X.

Artistul a fost găsit ulterior de poliție la Milano, iar autoritățile au emis atât măsura de expulzare, cât și dispoziția pentru executarea imediată a acesteia.

Presa italiană arată că Novacenco trăia de mai mulți ani în Italia și are un copil cu o femeie care locuiește în această țară.

Avocatul său a contestat măsura expulzării și a anunțat că va depune recurs, considerând sancțiunea disproporționată în raport cu incidentul.

Cazul a devenit cunoscut după publicarea videoclipului, iar imaginile cu traficul blocat au provocat reacții inclusiv în plan politic.

Expulzarea are loc într-un moment în care securitatea și imigrația ocupă un loc important în dezbaterea politică din Italia.

Guvernul condus de Giorgia Meloni a promovat în ultimii ani o linie mai dură în materie de migrație și ordine publică.

În același timp, Futuro Nazionale, formațiunea de extremă dreapta condusă de fostul general Roberto Vannacci, a crescut în sondajele din această toamnă. Un sondaj YouTrend realizat la începutul lunii septembrie indica partidul la 7,9%, peste Forza Italia și Liga.

Formațiunea lui Vannacci și-a construit o parte importantă a mesajului politic în jurul opoziției față de imigrația în masă și al înăspririi regulilor privind migranții.