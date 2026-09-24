Șoferii care au permis categoria B de mai puțin de doi ani ar putea să nu mai poată conduce mașini care depășesc un anumit raport între puterea motorului și masa mașinii. Camera Deputaților, for decizional, are pe ordinea de zi proiectul care stabilește limita la 75 kW pe tonă, echivalentul a aproximativ 102 cai putere pentru fiecare tonă a autoturismului.

Noua regulă ar viza exclusiv perioada de început după obținerea permisului, când șoferii au mai puțin de doi ani de experiență.

Limita nu este stabilită în funcție de numărul total de cai putere al unei mașini, ci prin raportarea puterii motorului la masa proprie a autoturismului. Astfel, două vehicule cu aceeași putere pot fi tratate diferit dacă au mase diferite.

Pragul prevăzut de proiect este de 0,075 kW/kg, adică 75 kW pe tonă.

În cai putere, limita corespunde aproximativ valorii de 102 CP pentru fiecare tonă din masa proprie a mașinii.

În cazul unui autoturism cu o masă de aproximativ 1,3-1,5 tone, puterea maximă s-ar situa, orientativ, în jurul valorii de 120-130 CP, în funcție de masa exactă a vehiculului. Regula nu introduce însă o listă fixă de mărci sau modele interzise.

Pentru fiecare mașină trebuie luate în calcul caracteristicile tehnice ale versiunii respective, respectiv puterea nominală a motorului și masa proprie înscrisă în documentele vehiculului.

În funcție de motorizare și de masa versiunii, modele precum BMW 330, Volkswagen Golf GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200 ar putea depăși raportul de putere stabilit prin proiect.

În schimb, un autoturism precum Dacia Logan s-ar putea încadra sub pragul propus, în funcție de versiunea și motorizarea aleasă. Prin urmare, simpla denumire a modelului nu este suficientă pentru a stabili dacă un șofer începător ar avea voie să îl conducă.

Calculul trebuie făcut separat pentru fiecare versiune, prin împărțirea puterii nominale a motorului la masa proprie a autoturismului.

Proiectul vizează conducătorii auto din categoria B care au o vechime mai mică de doi ani de la obținerea permisului. După această perioadă, restricția privind raportul putere-masă nu s-ar mai aplica.

Inițiativa legislativă se află la Camera Deputaților, care are rolul de for decizional. Proiectul a fost înscris pe ordinea de zi a plenului pentru ședințele din 21 și 23 septembrie.

Dacă va primi votul necesar, proiectul va trebui să parcurgă și etapele următoare ale procedurii legislative înainte ca noile reguli să poată intra în vigoare.

Până atunci, șoferii începători nu au o asemenea limită generală stabilită în funcție de raportul dintre puterea motorului și masa autoturismului.