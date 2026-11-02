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Scad înmatriculările de mașini noi, dar electricele accelerează. Ce arată cifrele înregistrate în luna octombrie

Scad înmatriculările de mașini noi, dar electricele accelerează. Ce arată cifrele înregistrate în luna octombrieSursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Înmatriculările de autoturisme noi din România au înregistrat o scădere de 6% în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Tendința descendentă se menține și la nivelul primelor zece luni, când piața auto a consemnat un recul de 10% față de perioada similară din 2025, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).

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În ciuda evoluției negative a pieței, segmentul mașinilor electrice a înregistrat o creștere importantă. Autoturismele pur electrice au avut un avans de 46% față de octombrie 2025, ajungând la 1.493 de unități înmatriculate.

„Înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 6%, faţă de octombrie 2025. Autoturismele electrificate înregistrează o creştere de 11%, faţă de octombrie 2025. Autoturismele pur electrice înregistrează o creştere de 46%, faţă de octombrie 2025, ajungând la 1493 unităţi”, arată, luni, APIA, într-un comunicat de presă.

masina electrica

masina electrica. Sursa foto: Freepik

Piața auto din România a pierdut 10% în primele zece luni din 2026

Datele prelucrate de APIA, pe baza informațiilor publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), indică o scădere de 10% a pieței totale de autoturisme noi în perioada ianuarie-octombrie 2026, comparativ cu primele zece luni ale anului trecut.

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În luna octombrie, au fost înmatriculate în total 11.927 de autoturisme noi.

Dacia conduce clasamentul mărcilor auto

În topul mărcilor cu cele mai multe înmatriculări din octombrie se află Dacia, cu 2.814 unități. Toyota ocupă locul al doilea, cu 1.447 de autoturisme, urmată de Skoda, cu 810 unități, și BYD, cu 796 de mașini.

La categoria modele, Dacia Logan ocupă prima poziție, cu 1.115 unități înmatriculate. Pe următoarele locuri se află Dacia Duster, cu 605 unități, și Dacia Sandero, cu 579 de unități.

Toyota Corolla Cross completează primele poziții ale clasamentului, cu 540 de exemplare înmatriculate.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) reprezintă companiile din industria auto din România și a fost înființată în 1994.

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