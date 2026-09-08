Dezastru pe piața auto din România la finalul acestei veri. Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile arată că înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat un recul abrupt de 37% în luna august 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Deși întregul sector se află într-un regres evident, segmentul mașinilor plug-in hybrid a experimentat o explozie uriașă, crescând cu aproape 49%.

De asemenea, deși vehiculele complet electrice au bifat o scădere de 29,7% în ceea ce privește volumul livrărilor, acestea au reușit să își majoreze cota de piață de la 6,3% la 7%. Analiza primelor opt luni din 2026 relevă un declin generalizat al pieței românești de 10,4% față de primele opt luni din 2025.

Scăderile afectează direct majoritatea categoriilor de propulsie, conform datelor centralizate de la DGPCI. „În luna august 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datelor publicate de DGPCI, înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 37% faţă de august 2025; autoturismele «electrificate» au o scădere de 31%, realizând o cotă de piaţă de 65%, din care: Autoturismele mild-hybrid (MHEV) înregistrează o scădere de 43%, cu o cotă de piaţă de 21,5%;

Autoturismele full-hybrid (FHEV) înregistrează o scădere de 43%, cu o cotă de piaţă de 21%; Autoturismele plug-in hybrid (PHEV) au o creştere de 48,8%, cu o cotă de piaţă de 15,5%; Autoturismele pur electrice (BEV) înregistrează o scădere de 29,7%, cu o cotă de piaţă de 7%”, arată APIA, într-un comunicat de presă.

În schimb, sectorul utilitarelor a raportat evoluții pozitive în luna august: vehiculele comerciale ușoare și minibusurile au urcat cu 5%, în timp ce segmentul vehiculelor grele și al autobuzelor a marcat un avans de 17%.

Lansarea întârziată a programelor de susținere a avut un impact negativ uriaș asupra stabilității pieței, generând blocaje în fluxul normal de achiziții.

”Scăderea cu 37% a înmatriculărilor de autoturisme noi, în luna august, confirmă fragilitatea pieţei auto din România, într-un an marcat de incertitudine şi de lansarea târzie a principalului program destinat înnoirii parcului auto. Chiar şi în acest context, autoturismele electrificate reprezintă 65% din piaţă, iar evoluţia tehnologiilor este relevantă: segmentul plug-in hybrid creşte cu aproape 49%, în timp ce automobilele pur electrice, deşi scad cu 29,7% în volum, îşi majorează cota de piaţă de la 6,3% la 7%”, a declarat preşedintele APIA, Dan Vardie.

Președintele asociației amintește că Programul Rabla Auto pentru persoane fizice a fost deblocat abia pe 20 iulie, moment în care interesul masiv al cumpărătorilor a consumat fondurile pentru mașini electrice și plug-in hybrid în doar 10 zile.

„Cu toate acestea, la redistribuirea fondurilor pentru cea de a 2-a sesiune începută pe 25 august 2026, peste 70 de milioane de lei din aproximativ 94 de milioane au fost direcţionate către categoria motoare termice şi hibride şi doar aproximativ 20 de milioane către PHEV şi BEV. Noi, la APIA, considerăm că un program de mediu eficient trebuie să susţină atât înnoirea parcului auto, cât şi tranziţia către tehnologii cu emisii cât mai reduse, iar alocarea fondurilor ar trebui să reflecte inclusiv cererea reală din piaţă.

Cu atât mai mult cu cât România se îndepărtează de tendinţa europeană: în timp ce piaţa UE era în creştere cu 5,7% după primul semestru din 2026 (conform datelor ACEA), piaţa românească ajunge după primele opt luni la -10,4%”, afirma Vardie.

Pentru a opri acest declin structural, Dan Vardie atrage atenţia că România are nevoie de politici predictibile, lansate la timp şi coerente, cu obiectivele de modernizare şi decarbonizare a parcului auto, ”care ţin cont atât de realităţile industriei pe plan internaţional, cât şi de preferinţele şi nevoile consumatorilor români”.

Segmentul autoturismelor, ce asigură circa 85% din totalul pieței, a contabilizat un volum de 9.473 de unități în august 2026, bifând scăderea de 37%. Raportat la clasele de vehicule, evoluția a fost extrem de variată: Clasa A (-25%), Clasa B (-25%), Clasa C (-23%), Clasa D (+10%), Clasa E (+7,6%), Clasa F (-31%), în timp ce SUV-urile au crescut ușor cu 1,5%. Segmentul SUV rămâne lider autoritar de piață, acoperind o cotă de 57%, urmat de Clasa C cu 25% și Clasa B cu 11%.

În funcție de tipul de combustibil, propulsoarele pe benzină au căzut cu 43% în august, coborând la o cota de 30%. Motoarele diesel au suferit un recul și mai sever, de 54%, reprezentând doar 4,7% din total. De asemenea, motoarele mild-hybrid au pierdut 43% din volum, asigurând o cota de 21,5% (dintre care 70% benzină, 14% GPL și 16% motorină).

Toate mașinile echipate cu tehnologii verzi (BEV, PHEV, MHEV și FHEV) domină autoritar vânzările din România, însumând 65% din piață și devansând clar motoarele clasice. În detaliu, mașinile pur electrice au atins o cotă de 7% (față de 6,3% anul trecut), iar modelele plug-in hybrid au ajuns la 15,5% (față de 6,5% în august 2025).

Topul celor mai căutate mașini din 2026 arată clar opțiunile românilor:

Modele 100% electrice: Tesla Model Y ocupă primul loc cu 873 unități (+273%), urmată de Tesla Model 3 cu 670 unități și BYD Dolphin Surf cu 614 unități.

Modele Plug-in Hybrid: Liderul clasamentului este BYD Seal U DM-i cu 977 unități, poziția a doua este ocupată de Toyota RAV4 cu 769 unități, iar pe trei se află Chery TIGGO9 cu 558 unități.

Modele Full Hybrid: Toyota Corolla conduce detasat cu 3.420 unități (+20%), urmată de Toyota Yaris Cross cu 1.888 unități și Dacia Duster cu 1.540 unități.

Modele Mild Hybrid: Dacia Duster ocupă prima poziție cu 2.010 unități (în scădere cu 56,6%), urmată de Skoda Octavia cu 1.238 unități și Dacia Bigster cu 1.068 unități.

Sectorul vehiculelor comerciale ușoare și minibusurilor a urcat ușor cu 5% în august 2026, performanță susținută de vehiculele utilitare fără minibus, care au urcat cu 21%. Cu toate acestea, utilitarele ușoare electrice au coborât în primele opt luni la 392 de unități, comparativ cu 424 de unități în perioada similară din 2025. Zona de vehicule comerciale grele și autobuze a înregistrat o creștere de 17%, impulsionată de camioanele de peste 16 tone și autotractoare, care au raportat o majorare de 14%.