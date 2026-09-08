Amenzile care te pândesc în fața școlii. Începerea anului școlar aduce, pe lângă ghiozdane și rechizite, și aglomerație în fața unităților de învățământ. Mulți părinți aleg să își lase copiii cu mașina chiar la poartă, însă această practică poate atrage amenzi dacă nu se respectă regulile de circulație.

Codul Rutier nu interzice explicit oprirea în dreptul școlilor, dar combinația dintre semnalizările locale, regulile generale și comportamentul din trafic transformă zona într-un loc cu risc ridicat de sancțiuni.

Viteza este primul punct sensibil. În localități, limita generală este de 50 km/h. În dreptul multor școli, însă, administratorul drumului, cu avizul poliției, stabilește o limită redusă, de obicei 30 km/h.

Depășirea acestei viteze, chiar și cu puțin, poate fi sancționată, mai ales în intervalele de început și sfârșit de cursuri, când prezența poliției este mai frecventă.

Oprirea și staționarea reprezintă principala sursă de amenzi. Deși oprirea scurtă nu este interzisă peste tot, devine ilegală dacă se face pe trecerea de pietoni, la mai puțin de distanța reglementată de aceasta, pe linia continuă, pe trotuar (acolo unde nu este permis), pe pista de biciclete sau dacă blochează banda unică de circulație.

În practică, mulți părinți opresc „doar un minut”, însă dacă manevra încalcă aceste interdicții, amenda poate ajunge la câteva sute de lei. Staționarea prelungită în zone cu interdicție poate duce la sancțiuni mai mari și, în unele cazuri, la ridicarea mașinii.

Trecerile de pietoni din fața școlilor beneficiază de prioritate absolută. Copiii pot apărea brusc printre mașinile parcate, iar neacordarea priorității se sancționează sever. În plus, în unele zone funcționează patrule școlare de circulație, iar prezența acestora ar trebui să determine șoferii să reducă viteza și să manifeste prudență maximă.

Autovehiculele de transport școlar aduc reguli suplimentare. Când un microbuz sau autobuz școlar este oprit pentru urcarea ori coborârea elevilor și are semnalele de avertizare aprinse, conducătorii auto trebuie să circule cu maximă atenție. Există propuneri legislative care prevăd chiar obligația de a opri la o anumită distanță în spatele acestor vehicule.

Pentru a evita amenzile, recomandarea este simplă: reduce viteza din timp, nu opri pe trecere sau pe linia continuă și folosește locurile de parcare legale, chiar dacă înseamnă câțiva zeci de metri pe jos. Siguranța copiilor și respectarea regulilor trebuie să primeze în fața grabei de a ajunge cât mai aproape de poarta școlii.