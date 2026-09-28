Liderii celor 27 de state membre au stabilit luni un nou pachet de măsuri punitive îndreptate împotriva a 40 de persoane și entități. Decizia a fost luată ca urmare a acțiunilor legate de deportarea copiilor din Ucraina către Federația Rusă, dar și pentru împiedicarea formațiunii de opoziție Partidul Iabloko să ia parte la scrutinul parlamentar rus, conform agenției AFP.

Măsurile restrictive convenite la nivel european aplică o interdicție clară de acces pe teritoriul statelor membre, precum și înghețarea fondurilor și a tuturor activelor deținute de persoanele și entitățile vizate în spațiul comunitar.

Conform detaliilor furnizate de reprezentanții blocului comunitar, lista extinsă include zece persoane fizice și aproximativ 17 entități juridice. Acestea au fost identificate ca fiind responsabile de "deportarea sistematică și ilegală și de transferul forțat" al minorilor ucraineni în Rusia, dar și de integrarea lor neconformă prin "asimilarea forțată", după cum se menționează într-un comunicat al Celor 27.

Acțiunile au fost monitorizate și de structurile internaționale. O Comisie internațională de anchetă din cadrul ONU a reclamat acțiunile Moscovei, susținând că au fost comise "crime împotriva umanității" prin strămutarea forțată a copiilor și prin refuzul de a le permite întoarcerea în țara de origine.

Restul de zece persoane vizate de lista europeană au primit sancțiuni din cauza implicării în interzicerea participării partidului opoziției, Iabloko, la cele mai recente alegeri parlamentare organizate în Rusia în intervalul 18-20 septembrie.

În urma acestui proces electoral, formațiunea Rusia Unită, condusă de președintele Vladimir Putin, a reușit să obțină o majoritate record de mandate. Procesul de vot a fost caracterizat prin faptul că doar grupurile politice care susțin acțiunile președintelui rus și continuarea conflictului militar din Ucraina au primit permisiunea de a candida.

Singura formațiune care exprimat o poziție publică clară împotriva războiului, Partidul Iabloko, a fost eliminată complet din cursa electorală.