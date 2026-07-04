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Rusia, contrazisă de Ucraina după anunțul privind cucerirea orașului Kostiantinivka

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Rusia, contrazisă de Ucraina după anunțul privind cucerirea orașului KostiantinivkaRusia. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Armata ucraineană respinge afirmațiile Rusiei privind preluarea controlului asupra orașului Kostiantinivka, un punct strategic din estul Ucrainei. Andriï Kovaliov, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, susține că informațiile prezentate de Moscova sunt „false” și afirmă că luptele pentru orașul Kostiantinivka continuă.

Lupte intense pentru orașul-cheie Kostiantinivka. Ucraina neagă că Rusia a preluat controlul

Reprezentanții armatei ucrainene au recunoscut că situația de pe teren este complicată.

„Soldaţii ucraineni continuă să-şi menţină poziţiile de-a lungul liniilor de apărare stabilite. Situaţia rămâne dificilă, dar se află sub controlul Forţelor de Apărare Ucrainene”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, Andriï Kovaliov.

Potrivit oficialului ucrainean, trupele ruse continuă atacurile pentru a obține controlul asupra orașului, iar unele grupuri mici de militari au reușit să pătrundă în anumite zone.

„Inamicul continuă să încerce să cucerească Kostiantinivka. Mici grupuri de infanterie (formate din una până la trei persoane) au reuşit să se infiltreze adânc în formaţiunile de luptă ale forţelor ucrainene”, a afirmat Andriï Kovaliov.

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Sursă foto: captură video

Ce se întâmplă pe front

Acesta a mai afirmat că, în prezent, sunt desfășurate acțiuni pentru identificarea și neutralizarea grupurilor infiltrate.

„În oraş sunt în curs operaţiuni de contrasabotaj desfăşurate de Forţele de Apărare”, a adăugat purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene.

Kostiantinivka, un punct strategic pe frontul din estul Ucrainei

Orașul Kostiantinivka are o importanță majoră în regiunea Donețk, fiind unul dintre punctele vizate constant de ofensiva rusă. Controlul asupra zonei este considerat esențial pentru evoluția luptelor din estul Ucrainei.

Luptele pentru acest oraș, care avea în jur de 78.000 de locuitori înainte de izbucnirea războiului, continuă de la finalul anului 2025, după ce trupele ruse au început să pătrundă în zonă. În prezent, ofensiva pentru Kostiantinivka reprezintă una dintre principalele direcții de acțiune ale Rusiei pe frontul care se întinde pe mai mult de 1.000 de kilometri.

„Kostiantînivka a fost cucerită în întregime. Oraşul se află acum în întregime sub controlul nostru”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Potrivit acestuia, preşedintele rus Vladimir Putin a purtat discuţii cu militarii pe această temă.

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