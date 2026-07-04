În ciuda penuriei severe de combustibil din întreaga Rusie, preşedintele Vladimir Putin ignoră sau încearcă să ascundă atacurile tot mai frecvente ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol din ţara sa, potrivit AP.

El a făcut eforturi pentru a masca loviturile suferite de Rusia, una dintre cele mai importante naţiuni producătoare de petrol din lume, a respins propunerile de încetare a focului şi a insistat că războiul va continua până când îşi va atinge obiectivele.

Putin a descris atacurile asupra sectorului energetic rus ca fiind o încercare a Ucrainei de a distrage atenţia de la pierderile suferite pe câmpul de luptă, deşi analiştii afirmă că înaintarea forţelor ruse a fost blocată în ultimele luni.

Autocratul rus pare să creadă că guvernul său poate împiedica criza combustibililor să-i submineze autoritatea şi sprijinul pentru războiul pe care l-a declanşat în urmă cu mai bine de patru ani.

Armata rusă a lansat un atac masiv, care a durat 11 ore, asupra capitalei ucrainene în noaptea de miercuri spre joi, soldat cu moartea a cel puţin 30 de persoane. A fost unul dintre cele mai sângeroase atacuri asupra Kievului de la începutul invaziei ruseşti pe scară largă.

De la începutul lunii martie, au fost raportate peste 50 de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol şi a altor instalaţii energetice din Rusia şi din Crimeea ocupată. Cel puţin o treime din capacitatea de rafinare a Rusiei a fost oprită, potrivit lui Chris Weafer, director general al firmei de consultanţă Macro-Advisory.

În ciuda sistemelor semnificative de apărare aeriană care protejează capitala Rusiei, o rafinărie importantă din Moscova a fost lovită de două ori. Al doilea atac, din 18 iunie, a provocat un incendiu, avariind echipamente esenţiale, a căror reparare va dura, potrivit unor surse, până la sfârşitul anului.

Producţia de benzină din Rusia a scăzut cu aproximativ 17%, ajungând la 850.000 de barili pe zi. În multe regiuni s-a introdus raţionalizarea, iar şoferii au fost nevoiţi să aştepte la coadă ore întregi pentru a-şi alimenta maşinile.

În Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal de la Ucraina în 2014, s-au înregistrat cele mai grave penurii de combustibil, vânzările de benzină către persoane fizice fiind periodic suspendate complet.

În declaraţiile televizate de la o şedinţă cu oficiali guvernamentali, Putin a recunoscut că ţara traversează o „perioadă dificilă”. El s-a angajat să accelereze reparaţiile instalaţiilor energetice şi a afirmat că Rusia va lua în considerare importul de benzină pentru a compensa ceea ce a descris drept penurii „temporare”.

„Nu le vom oferi această şansă”, a spus Putin referindu-se la posibilitatea ca Ucraina să forţeze Kremlinul să intre în negocieri.

Vineri, Putin a vizitat cartierul general militar rus care coordonează operaţiunile din Ucraina şi a salutat cucerirea oraşului Kostiantinivka ca pe un pas esenţial către cucerirea oraşelor învecinate Sloviansk şi Kramatorsk.

El a respins oferta preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a se întâlni şi a respins armistiţiul propus de Kiev, condiţionând orice încetare a focului de retragerea Ucrainei din anumite teritorii şi renunţarea la aderarea la NATO.

Războiul declanşat de Rusia continuă să producă efecte profunde atât asupra populaţiei ucrainene, cât şi asupra celei ruse, în contextul în care Putin pare decis să ducă conflictul până la îndeplinirea obiectivelor sale.