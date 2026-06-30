Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski susține că ofensiva rusă nu și-a atins obiectivele stabilite de Kremlin, în timp ce atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere provoacă probleme de aprovizionare cu carburanți în Rusia, potrivit TVP World.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia și-a stabilit și apoi și-a amânat de 15 ori termenul pentru ocuparea completă a regiunii Donbas, criticând strategia militară a Kremlinului la mai bine de patru ani de la începutul războiului.

Declarațiile au fost făcute în mesajul video transmis seara, la o zi după ce președintele rus Vladimir Putin a respins ceea ce Kremlinul a prezentat drept o nouă propunere ucraineană privind reducerea intensității atacurilor.

Liderul de la Kiev a susținut că evoluția de pe front și dificultățile interne din Rusia arată că obiectivele militare anunțate de Moscova nu au fost îndeplinite.

El s-a referit inclusiv la problemele de aprovizionare cu carburanți apărute în unele regiuni ale Rusiei, pe care le-a pus pe seama atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere.

În discursul său, Zelenski a afirmat că autoritățile ruse au modificat în repetate rânduri calendarul privind ocuparea celor patru regiuni ucrainene revendicate de Moscova: Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson.

„Conducerea politică a Rusiei rămâne obsedată de Donbas. Dacă Rusia nu pune capăt războiului, va trebui să amâne din nou acest termen”, a declarat președintele ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, incapacitatea Rusiei de a-și îndeplini obiectivele militare demonstrează limitele campaniei începute în februarie 2022.

Președintele ucrainean a comentat și informațiile privind cozile la benzinării din Rusia, afirmând că acestea reprezintă o consecință directă a războiului și a loviturilor efectuate de Ucraina asupra instalațiilor din industria petrolieră.

„Chiar și un stat producător de petrol, o «benzinărie», așa cum Rusia a fost adesea numită, se confruntă acum cu penurie de combustibil. Aceasta este o consecință directă a războiului. Este și un exemplu al modului în care Ucraina răspunde – cu precizie, nu prin terorism”, a declarat Zelenski.

El i-a îndemnat totodată pe rușii care nu au fost mobilizați să reflecteze asupra efectelor pe care războiul le are asupra vieții de zi cu zi.

Într-un interviu televizat difuzat duminică, președintele rus Vladimir Putin a declarat că armata rusă își va continua ofensiva pentru ocuparea integrală a regiunilor Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson.

Liderul de la Kremlin a recunoscut existența unor probleme privind aprovizionarea cu carburanți, însă a respins ceea ce a descris drept o nouă propunere venită din partea Ucrainei pentru limitarea atacurilor la distanță și reducerea intensității luptelor, susținând că aceasta urmărește să ofere un răgaz armatei ucrainene.

Zelenski nu a comentat direct afirmațiile lui Putin privind această propunere, dar a declarat că Ucraina a prezentat în repetate rânduri inițiative pentru apropierea unei încheieri a războiului, iar acestea au fost respinse de Moscova.

După invazia lansată în februarie 2022, forțele ruse au încercat inițial să cucerească Kievul, însă s-au retras ulterior și și-au concentrat operațiunile asupra estului și sudului Ucrainei. Rusia controlează în prezent aproape întreaga regiune Luhansk și porțiuni importante din Donețk și Zaporojie.

Autoritățile ucrainene susțin că ritmul înaintării trupelor ruse în regiunea Donețk a încetinit în ultimele luni, în paralel cu intensificarea atacurilor ucrainene cu drone asupra unor obiective militare și energetice aflate pe teritoriul Rusiei.