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Explozii și incendii în mai multe regiuni din Ucraina. Cel puțin cinci oameni au murit

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Explozii și incendii în mai multe regiuni din Ucraina. Cel puțin cinci oameni au muritUcraina. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața în urma unor atacuri rusești desfășurate în mai multe regiuni ale Ucrainei, potrivit autorităților locale. Alte zeci de persoane au fost rănite, iar mai multe clădiri au fost distruse sau grav avariate, arată Reuters.

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Mai multe atacuri au fost raportate în orașul Zaporojie, din sud-estul Ucrainei. Potrivit guvernatorului regional Ivan Fedorov, două persoane au fost ucise, iar alte 16 au suferit răni.

Imaginile publicate de oficial pe rețelele de socializare arată clădiri cuprinse de flăcări și zone rezidențiale grav afectate de explozii.

Ucraina

Ucraina. Sursa foto: Captură video

Victime și în regiunea Harkov

Noi atacuri au fost raportate și în regiunea Harkov, aflată în apropierea graniței cu Rusia și vizată frecvent de bombardamente.

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Autoritățile regionale au anunțat că o rachetă a lovit orașul Zmiiv, unde o persoană a murit, iar alte opt au fost rănite. Printre victime se numără și doi copii.

Tot în regiunea Harkov, un polițist și-a pierdut viața în timp ce participa la evacuarea locuitorilor dintr-o comunitate aflată mai aproape de linia frontului.

O femeie în vârstă și-a pierdut viața în regiunea Sumî, situată la frontiera cu Rusia. Potrivit administrației locale, aceasta a murit în urma unui atac produs într-o localitate aflată în apropierea graniței.

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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat lansarea unei operațiuni speciale desfășurate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), care se va întinde pe o perioadă de 40 de zile și are ca obiectiv intensificarea presiunii asupra Rusiei pentru încetarea războiului.

Anunțul a fost făcut după o întâlnire cu șeful SBU, general-maiorul Ievheni Hmara, care i-a prezentat un raport privind atacurile ucrainene cu rază medie și lungă de acțiune asupra unor obiective aflate în spatele frontului, precum și situația operațională de pe câmpul de luptă.

Liderul de la Kiev a evidențiat, totodată, eficiența demonstrată de SBU în ultimele luni, afirmând că instituția a avut un rol important în apărarea pozițiilor ucrainene prin utilizarea mai multor tipuri de drone.

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