Rusia și Ucraina au făcut un nou schimb de prizonieri

Rusia și Ucraina au efectuat vineri un nou schimb de prizonieri de război, fiecare stat recuperând câte 160 de militari. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, precum și de autoritățile de la Moscova, în timp ce negocierile de pace rămân blocate, iar confruntările militare continuă.

Președintele Ucrainei a anunțat, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că un nou grup de militari ucraineni s-a întors din captivitatea rusă.

„Continuăm să aducem acasă ucraineni din captivitatea rusă. Azi (vineri), 160 de militari au fost eliberaţi”, a declarat Volodimir Zelenski.

Șeful statului ucrainean a precizat că toți militarii eliberați erau prizonieri încă din anul 2022.

„Toţi erau deţinuţi din 2022”, a afirmat acesta.

Alături de mesaj, Zelenski a publicat imagini în care militarii eliberați apar înfășurați în steaguri ucrainene, zâmbind și îmbrățișându-se după revenirea în țară.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că schimbul a avut loc și a transmis că același număr de militari ruși a fost repatriat. Instituția a anunțat că „160 de militari ruşi au fost repatriaţi”, iar „160 de prizonieri de război ucraineni au fost predaţi în schimb”. Potrivit ministerului, militarii ruși eliberați au fost transferați în Belarus, unde beneficiază de asistență și îngrijiri.

Emiratele Arabe Unite au rămas implicate în facilitarea schimburilor de prizonieri dintre cele două state încă de la începutul conflictului.

În luna mai, EAU au mediat eliberarea a 205 persoane, în cadrul unui acord mai amplu care a vizat un schimb de 1.000 la 1.000 de prizonieri, desfășurat în contextul unui armistițiu de scurtă durată negociat cu sprijinul Statelor Unite.

Anterior, în februarie, aceeași țară a intermediat un schimb care a implicat 314 persoane, în urma negocierilor desfășurate la Abu Dhabi.

Eliberarea prizonierilor de război a rămas unul dintre puținele domenii în care Kievul și Moscova au continuat să coopereze după declanșarea invaziei ruse din februarie 2022, în ciuda intensificării confruntărilor militare. Pentru Ucraina, repatrierea militarilor capturați reprezintă una dintre principalele priorități pe parcursul războiului.

Noul schimb de prizonieri are loc într-un moment în care Kievul și-a intensificat atacurile cu rază lungă asupra unor obiective din Rusia.

Volodimir Zelenski a anunțat în această săptămână lansarea unei operațiuni desfășurate pe parcursul a 40 de zile, care vizează infrastructura militară și logistică rusă prin atacuri cu drone asupra Moscovei și a Crimeei anexate.

În același timp, negocierile de pace desfășurate sub egida Statelor Unite rămân blocate, fără perspective imediate privind ajungerea la un acord.