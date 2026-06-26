Relațiile diplomatice dintre Federația Rusă și Republica Moldova traversează un nou moment de maximă intensitate, după ce Moscova a lansat acuzații grave la adresa autorităților de la Chișinău. Ministerul rus al Afacerilor Externe susține că o echipă de curieri diplomatici nu a fost lăsată să intre pe teritoriul moldovean, fiind reținută pe aeroportul din capitală, anunță newsmaker.md.

Ca reacție directă, ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost chemat de urgență la sediul ministerului de externe de la Moscova, unde i s-a transmis un protest oficial.

Reprezentanții diplomației ruse afirmă că incidentul a avut loc în cursul zilei de 25 iunie, transformându-se rapid într-un blocaj de câteva ore. Conform poziției exprimate de Moscova, oficialilor ruși li s-ar fi impus condiții considerate abuzive pentru a li se permite accesul în țară.

„Pe 25 iunie, pe Aeroportul din Chişinău, curierii diplomatici ai Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse au fost supuşi unei reţineri de mai multe ore. Acestora le-au fost adresate cerinţe, considerate în mod vădit inacceptabile şi ilegale, privind inspectarea corespondenţei diplomatice şi predarea „voluntrară” a mijloacelor mobile de comunicaţie”, susţine MAE rus, potrivit unui comunicat citat de NewsMaker.

Pe lângă măsurile aplicate curierilor, autoritățile ruse reclamă și faptul că personalul ambasadei de la Chișinău nu a fost lăsat să intervină sau să ofere sprijin colegilor sosiți pe aeroport. Din cauza acestor neînțelegeri și a refuzului de a accepta controlul solicitat de poliția de frontieră moldovenească, transportul diplomatic nu s-a mai efectuat.

„Ca urmare, curierii diplomatici, în pofida faptului că partea moldovenească fusese notificată din timp despre sosirea lor, nu au putut intra pe teritoriul Republicii Moldova şi au fost nevoiţi să revină în Federaţia Rusă”, arată MAE-ul rus.

În cadrul întrevederii cu ambasadorul Lilian Darii, oficialii de la Moscova au subliniat că acțiunile Republicii Moldova încalcă normele internaționale care reglementează statutul trimisiunilor diplomatice speciale și protecția documentelor oficiale.

Moscova menționează că i-a „atras atenţia” lui Lilian Darii asupra „încălcării grave” a articolului 27 al Convenţiei de la Viena, potrivit căruia curierii diplomatici „beneficiază de inviolabilitate personală şi nu pot fi arestaţi sau reţinuţi sub nicio formă”, iar poşta diplomatică „nu poate fi deschisă şi nici reţinută”.

Oficialii de la Chișinău au respins interpretarea oferită de Federația Rusă. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova au catalogat toate declarațiile venite din partea diplomației ruse ca fiind complet neadevărate și lipsite de argumente juridice sau factuale reale.

„Autorităţile Republicii Moldova au acţionat în deplină conformitate cu obligaţiile internaţionale şi cu legislaţia naţională. Regretăm că partea rusă invocă, din nou, în mod selectiv, normele dreptului internaţional”, a transmis MAE de la Chişinău.

Acest incident diplomatic nu este unul izolat, ci se înscrie într-un șir de evenimente care au tensionat masiv legăturile dintre cele două state în ultima perioadă. Cu doar trei zile înainte de scandalul de pe aeroport, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a raportat capturarea unui cetățean rus identificat ca ofițer în cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei. Acesta fusese oprit chiar la intrarea în țară și este anchetat sub suspiciunea de colectare de informații secrete din zona nistreană și din perimetrul de securitate, primind deja un mandat de arest preventiv valabil pentru o perioadă de 30 de zile.

În paralel, acțiunile diplomatice ale Rusiei au vizat și alte state din regiune, inclusiv România. Cu o zi în urmă, emisarul diplomatic al Bucureștiului la Moscova a fost de asemenea convocat pentru a fi informat despre sistarea activității Consulatului României din Sankt Petersburg. Decizia reprezintă o contra-măsură aplicată de Kremlin după ce autoritățile române au decis expulzarea consulului general rus de la Constanța, decizie luată în urma deflagrației unei drone în zona localității Galați.

Totodată, discursurile oficiale de la Moscova au inclus referiri ironice la adresa dezbaterilor legislative din România legate de o eventuală unire cu Republica Moldova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe sugerând că structurile politice occidentale ar trebui să utilizeze termenul de anexare în cazul în care un asemenea proiect ar prinde contur.