Federațiile sindicale din învățământ organizează joi, începând cu ora 11:00, un protest în fața Palatului Parlamentului. Acțiunea este inițiată de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”.

Cu această ocazie, reprezentanții angajaților din sistemul de învățământ vor depune peste 160.000 de semnături de susținere pentru o inițiativă legislativă care vizează modificarea și completarea Legilor Educației nr. 198/2023 și nr. 199/2023.

Sindicatele solicită eliminarea prevederilor introduse prin Legea nr. 141/2025, pe care le consideră nocive pentru funcționarea sistemului educațional.

Printre principalele revendicări se numără reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la normele didactice existente înainte de modificările legislative, acordarea unei prime de instalare profesorilor care aleg să predea în zone defavorizate și organizarea separată a clasei a VIII-a.

De asemenea, sindicaliștii propun ca studenții înscriși la licența didactică cu dublă specializare sau la masteratul didactic să beneficieze de burse echivalente cu salariul net al unui profesor debutant.

Totodată, aceștia cer „calculul corect” al tarifelor pentru activitatea desfășurată în regim de plată cu ora. Inițiativa legislativă prevede și menținerea bursei de excelență pentru liceenii medaliați la olimpiadele internaționale pe întreaga durată a studiilor universitare de licență în România, cu condiția păstrării performanțelor academice.

„Facem un apel către parlamentarii din Parlamentul României, solicitându-le discutarea în regim de urgenţă a acestei iniţiative legislative, astfel încât anul şcolar 2026-2027 să înceapă în condiţii optime, atât pentru angajaţii din învăţământ, cât şi pentru beneficiarii direcţi ai sistemului educaţional”, susţin sindicaliştii.

Evaluarea Națională 2026 pentru absolvenții clasei a VIII-a este în plină desfășurare. Până în prezent, elevii au susținut probele scrise la Limba și literatura română, pe 22 iunie, și la Matematică, pe 24 iunie.

Următoarea probă din calendar este cea la Limba și literatura maternă, programată pentru 26 iunie, destinată elevilor care au studiat în limbile minorităților naționale.

Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații. Procesul va continua și în zilele de 2 și 3 iulie.

Contestațiile vor fi soluționate în perioada 4-7 iulie, iar rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate pe 8 iulie.