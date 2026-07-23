Federațiile sindicale reprezentative din învățământ au anunțat că nu vor participa la discuțiile programate joi, la Ministerul Muncii, pe tema viitoarei legi a salarizării. Reprezentanții profesorilor susțin că și-au prezentat deja punctul de vedere și consideră că întâlnirea nu va aduce schimbările necesare.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER”, care reprezintă peste 300.000 de angajați din învățământul preuniversitar și universitar, au transmis că nu vor lua parte la consultările organizate de Ministerul Muncii.

Într-un comunicat comun, organizațiile sindicale arată că participarea la întâlnire nu ar avea un efect concret.

„Nu vom gira cu prezenţa noastră un simplu exerciţiu de imagine. (…) În contextul în care Guvernul şi ministrul Muncii ne-au transmis deja, sec şi cinic, că „mai mult de atât nu se poate”, participarea noastră la întâlnirea de astăzi ar fi complet inutilă, servind strict intereselor de imagine publică ale guvernanţilor”, susțin reprezentanții federațiilor.

Organizațiile sindicale susțin că actualul proiect al legii salarizării nu respectă angajamentele asumate de Guvern după greva generală din educație din 2023.

În opinia acestora, documentul nu răspunde problemelor semnalate de sistemul de învățământ și nu reflectă importanța activității desfășurate de personalul din educație.

Sindicaliștii susțin că parlamentarii ar trebui fie să respingă actualul proiect al legii salarizării, fie să adopte o variantă care să reflecte importanța activității desfășurate de personalul din învățământ.

Aceștia au amintit și de proiectul elaborat în 2024 la Ministerul Muncii împreună cu experții Băncii Mondiale, pe care îl consideră un punct de plecare mai potrivit pentru viitoarea lege.

Miercuri, Ministerul Muncii a organizat consultări cu reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară”. În schimb, sindicatul Sanitas nu a participat la întâlnire, după ce a obținut în instanță suspendarea procedurilor referitoare la legea salarizării.