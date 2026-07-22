După ce instanța a suspendat procedura privind noua lege a salarizării, Sorin Grindeanu a afirmat că poziția ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, este „incalificabilă” și le-a cerut liderilor politici să se pună de acord înainte de continuarea proiectului.

Sorin Grindeanu a afirmat că decizia instanței confirmă una dintre criticile formulate anterior de PSD, respectiv lipsa dialogului social în procesul de elaborare a proiectului.

„Înțeleg că și UDMR are o mulțime de obiecții, mai ales în zona de sănătate. În plus, a venit și decizia instanței de ieri, care suspendă procedura legii inițiate de Guvern, dintr-un motiv de bun-simț, semnalat și de PSD: lipsa dialogului social”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a criticat apoi reacția ministrului interimar al Muncii.

„Pîslaru are o atitudine incalificabilă, care sfidează o hotărâre a Justiției. Este o reacție intolerabilă într-un stat de drept”, a afirmat Grindeanu.

Întrebat dacă noua lege a salarizării mai poate fi adoptată, președintele PSD a răspuns că există suficient timp pentru aprobarea actului normativ, însă a subliniat că partidele din coaliția de guvernare trebuie să își armonizeze pozițiile înainte de a merge mai departe.

„Timp este să fie votată. Astăzi, la ora 14:00, este o întâlnire la Cotroceni, dar, în primul rând, trebuie să se pună de acord cei care sunt la guvernare”, a spus liderul politic.

Liderul PSD a susținut că responsabilitatea pentru continuarea procesului privind legea salarizării revine formațiunilor care alcătuiesc actuala majoritate și a cerut clarificări privind pozițiile acestora.

„Să se înțeleagă Pîslaru cu Nazare, Pîslaru cu Cseke. Să vedem explicațiile celor de la putere”, a declarat Sorin Grindeanu.