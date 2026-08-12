„Ambulanța neagră”, de la învățătoarea din anii 2000 la topoarele din Cluj. Cum a șters internetul adevărul și a realimentat psihoza

Am căutat în arhiva site-ului articolul scris în urmă cu vreo 25 de ani în Libertatea. Textul s-a pierdut în digital, dar minciuna pe care o demontam atunci a supraviețuit intactă. „Ambulanța neagră” a revenit. Astăzi, algoritmul rețelelor sociale a transformat o psihoză de uliță într-o amenințare reală cu topoare. Politicienii n-au ratat nici ei momentul, fiindcă online-ul și televiziunile le sunt acum la îndemână.

În primii doi-trei ani de după Revoluție, s-a răspândit zvonul că foarte mulți dintre copiii înfiați „la liber” din Orfelinatele Groazei sau vânduți de mame de la țară sunt duși în străinătate pentru transplant de organe. Isteria s-a estompat când ziarele au început să publice fotografii cu puii de români ajunși în casele străinilor și declarații ale autorităților din țări europene.

Prima Ambulanță neagră

Apoi a apărut „Ambulanța neagră”! Pentru rigurozitate, am căutat zilele trecute în arhiva digitală articolul pe care l-am publicat în perioada 2000-2002 în Libertatea, ziarul la care lucram atunci. Voiam să am data exactă, să recitesc textul în care demontam, alături de colegii mei, psihoza „Ambulanței negre” — acea mașină fantomă despre care oamenii discutau între ei cu o uimitoare convingere.

Fiecare persoană invoca faptul că i-a spus o rudă, un prieten apropiat și de încredere, un vecin sau cineva de la grădinița sau școala copilului. Salvarea cu numere false circula prin comunele din județul Ilfov și răpea copii ca să le ia organele. Poliția era ticăloasă, nu spunea că sunt mulți copii dispăruți. Era argumentul suprem.

N-am mai găsit articolul. Internetul l-a șters, semnăturile s-au pierdut prin migrări de site-uri, iar arhiva s-a mai evaporat, căci are și tehnica limitele ei. În afară de memoria mea, un singur lucru a supraviețuit intact din acei ani: minciuna. Sau testul manipulării — aș putea să-l numesc așa. Așa cum a fost el în 2018, într-o vară încinsă de proteste. Atunci și-a făcut apariția ambulanța de la Gara de Nord. Mașina albastră a fost atacată și proprietara bătută. În realitate, era „Ambulanța Cărților”, iar femeia lovită era un om de cultura care ducea o campanie de deșteptat lumea.

În 2018, pe lângă presă și Poliție, și-au făcut auzită vocea și politicienii, în nota obișnuită a ultimilor ani. Legenda ambulanței care fură copii a mai fost testată o dată, cu mare vâlvă, mai vie ca oricând, în august 2026, mutată doar de pe ulița satului pe ecranele de TikTok.

Mărturia învățătoarei din receptor și dilema din ședința de sumar

Mă întorc la prima „ambulanță neagră” din anii 2000 pentru că, dincolo de incredibila idee de a construi un asemenea zvon, pentru noi, ziariștii, a fost o mare păcăleală, dar și o lecție pentru viitorul profesional. Am înghițit atunci primul „fake news”, bazându-ne pe seriozitatea unei instituții.

Mama unui elev dintr-o comună din apropierea Capitalei a sunat la redacție. Ne sesiza că la școala din localitate părinții sunt disperați că au dispărut doi copii și că deja e panică mare fiindcă a fost văzută prin comună o ambulanță neagră. S-a întins zvonul că acea ambulanță răpea copii pentru transplant de organe, au reclamat la Poliție, conducerea școlii știe despre dispariția copiilor, părinții ieșiseră la protest.

Pentru noi zvonul era zvon, dar faptul că în acea comună se crease panică reprezenta un eveniment ce merita investigat. Am pus mâna pe telefon și am sunat-o pe directoarea școlii. Mi-a confirmat agitația și povestea cu ambulanța care băgase spaimă în localnici, apoi mi-a dat-o la telefon pe învățătoarea din clasa căreia dispăruse un copil.

Cu multă convingere mi-a relatat acea învățătoare că a văzut și ea ambulanța neagră, cu geamuri fumurii. Că elevii i-au povestit că s-a oprit lângă ei. Inițial au fost doi copii dispăruți, dar unul a fost găsit. Din clasa ei, însă, continua să lipsească un băiețel pe care părinții îl căutau.

Cum să nu crezi două cadre didactice?!

Am trimis un reporter în localitatea respectivă, ca să vorbească și cu părinții. Am sunat la Poliție. Pe vremea aceea, ofițerii din operativ nu erau considerați tâmpiți încât să vorbească doar purtătorul de cuvânt cu presa. Plus că erau partenerii noștri în a face lumină în anchete.

Polițistul mi-a spus că e o bazaconie „ambulanța neagră de răpit copii”, că au făcut deja primele verificări. L-am întrebat dacă au avut înregistrate dispariții. Una singură (elevul învățătoarei!), dar copilul plecase la un verișor/rudă, într-un sat învecinat. L-a găsit șeful de post, dar părinților le-a fost rușine să-l aducă acasă după jelania cu mașina care l-a răpit.

Mi-amintesc că am dezbătut mult subiectul în ședința de sumar. În următoarele 2-3 zile am făcut praf filmul cu ambulanța neagră, iar cititorii au înțeles că-i o ficțiune.

Când adevărul tipărit pe hârtie a învins zvonul

Gândind la declarația învățătoarei, care aproape jura că a văzut ambulanța neagră, realizez că istoria momentului pe care o consemnam noi în ziarele tipărite s-a șters dintr-un buton. În schimb, azi, rețelele sociale conservă și amplifică cele mai absurde frici colective.

Atunci, cu 25 de ani în urmă, ziariști fiind, am înțeles că nu ne luptam cu o mașină, ci cu o psihoză. Când un om respectat de comunitate, ca acea învățătoare, a validat un monstru imaginar, fantasma a devenit realitate pură pentru toată localitatea.

Presiunea publică a provocat o reacție oficială din partea Poliției, care a ieșit ca să demonteze oficial nebunia: nu existau copii răpiți, nu existau ambulanțe care vânau copii și oameni pentru organe, nu exista nicio rețea în spatele mașinii negre.

Înarmarea monștrilor vechi cu algoritmi noi

În anii 2000, când zvonul uliței se izbea de investigația de teren și de comunicatele oficiale ale Poliției, adevărul reușea să stingă psihoza înainte ca ea să facă victime. Astăzi, „Ambulanța neagră” s-a întors, dar cu mai multă violență. Atacul recent dintr-o comună din județul Cluj, unde o salvare aflată în misiune a fost zdrobită cu topoarele și pietrele de o mulțime isterizată de un clip fals de pe TikTok, ne arată deznodământul tragic al aceleiași vechi minciuni: o doctoriță speriată și un șofer rănit, cu riscul de a-și pierde ochiul.

Azi, însă, când o astfel de psihoză reînvie periodic pe TikTok sau Facebook, nu are cine să pună bariere. Cândva, adevărul tipărit pe hârtie, imposibil de ignorat sau ascuns, a învins zvonul. În era digitală, lupta cu fantomele ulițelor s-a mutat pe ecranele telefoanelor, dar mecanismul spaimei a rămas neschimbat: o minciună devine realitate doar dacă alegem să o credem fără să o verificăm.

Umplem pușcăriile cu oameni prostiți de TikTok, pentru că școala nu a mai făcut parte din viața lor în „România Educată”. O spun cifrele alarmante ale instituțiilor statului care au tot semnalat cota la care s-a ridicat analfabetismul în toate mediile — rural și oraș. Acești oameni vor vedea mereu „o ambulanță neagră”, indiferent ce va fi în realitate. Și vor fi din ce în ce mai mulți!