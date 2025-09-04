International Xi și Putin, discuție despre viață până la 150 de ani și transplant de organe. Un specialist îi contrazice







Președintele Chinei, Xi Jinping și cel al Rusiei, Vladimir Putin s-au întâlnit la Beijing. La parada dedicată aniversării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei. O discuție despre nemurire și transplant de organe a fost surprinsă de un microfon al presei, potrivit Reuters. Aceasta a stârnit interesul presei. care a dorit să afle dacă există o bază științifică. Numai că un specialist american le contrazice viziunea despre cum poți prelungi existența umană.

Discuția a avut loc în timp ce Putin și Xi, însoțiți de liderul nord-coreean Kim Jong Un, se îndreptau spre tribună la parada militară care a marcat 80 de ani de la capitularea Japoniei în Al Doilea Război Mondial. În înregistrare, interpretul lui Putin spune în chineză: „Biotehnologia se dezvoltă continuu”. Explicând viziunea că „organele umane pot fi transplantate continuu” și că „cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr, ajungând chiar la nemurire”. Xi, care nu era în cadru, poate fi auzit spunând: „Unii prezic că, în acest secol, oamenii ar putea trăi până la 150 de ani.”

Remarcile surprinse miercuri pe „microfon deschis” la Beijing, au fost respinse ca nefondate de dr. James Markmann, chirurg. Un specialist în transplant și președinte al Executive Council al American Society of Transplant Surgeons. Specialistul a declarat pentru Fox News Digital că liderii ar trebui să vorbească mai degrabă despre etică și acces la organe, nu despre promisiuni nerealiste.

Afirmațiile despre nemurire sau viață la 150 de ani prin transplanturi nu sunt susținute științific, spune dr. Markmann: „Transplantul salvează și prelungește viața pacienților cu insuficiență de organ, dar nu există dovezi că ar aduce nemurirea sau ar face realistă vârsta de 150 de ani.”

Ulterior, Putin a confirmat jurnaliștilor în China că discuția a vizat longevitatea și viitoarele progrese medicale, amintind interesul său pentru domeniu. În 2024, el a înființat New Health Preservation Technologies, un institut de cercetare susținut de stat, axat pe rejuvenare celulară, neurotehnologii și regenerare de organe. Fiica sa, Maria Voronțova, endocrinolog, a primit granturi de stat în zona reînnoirii celulare și geneticii. Beijing a integrat, la rândul său, biotehnologia în pilonii de creștere economică și strategică. Deși Xi este mai puțin asociat public cu proiecte de longevitate.

Dezbaterea vine pe fondul ambițiilor științifice ale Rusiei și Chinei și al dezbaterilor globale privind etica transplantului, lipsa de organe și riscul de promisiuni exagerate în spațiul public.