Ministerul Securităţii de Stat din China a lansat un avertisment neobișnuit pe rețelele sociale, reclamând o nouă metodă de spionaj utilizată de agențiile secrete străine.

Conform autorităților de la Beijing, forțe externe folosesc viețuitoare marine de mari dimensiuni, precum pești și broaște țestoase, pentru a culege date secrete din apele teritoriale chineze. Scopul final al acestor operațiuni ar fi cartografierea detaliată a reliefului subacvatic, notează AFP.

Într-un amplu material publicat în mediul online sub titlul „Sub albastrul profund al mării, curenţii subacvatici se agită”, oficialii chinezi explică faptul că serviciile de informații din alte state au apelat la tehnologii de ultimă generație pentru a sustrage informații maritime de o importanță strategică deosebită.

Oficialii de la Beijing susțin că dispozitivele de monitorizare au fost plasate direct pe animalele oceanice, transformându-le în transmițători activi de date.

„Animale marine de dimensiuni relativ mari, echipate cu senzori, au fost descoperite în anumite ape chineze”, a declarat ministerul, într-o postare intitulată „Broaşte ţestoase spioane, peşti spioni”.

Creaturile au fost observate „înotând într-o zonă precisă, colectând date sensibile despre mediul marin, precum temperatura apei, salinitatea şi curenţii oceanici, apoi transmiţându-le în străinătate prin satelit”, a indicat acesta.

Pe lângă animalele monitorizate, serviciile de spionaj s-ar folosi și de echipamente statice sau mobile disimulate. Ministerul chinez a subliniat că rețelele externe folosesc inclusiv balize cu senzori de înaltă precizie și sisteme montate pe nave comerciale pentru a intercepta „dinamica portuară” în timp real. Deși acuzațiile sunt extrem de grave, documentul oficial nu nominalizează direct un anumit stat sau o agenție de intelligence.

Datele colectate ar servi la realizarea unor „hărţi subacvatice” care să permită „identificarea punctelor slabe ale apărării costiere chineze, ceea ce constituie o ameninţare gravă la adresa securităţii naţionale a Chinei”, avertizează în continuare ministerul.

În acest context, Beijingul a cerut verificări drastice pentru toate echipamentele maritime din import și a lansat un apel către comunitățile de pescari pentru a raporta de urgență orice obiect suspect descoperit în larg.

Schimbul de acuzații privind acțiunile de spionaj dintre Beijing și statele din Occident reprezintă o constantă a ultimilor ani, în condițiile în care o astfel de infracțiune poate fi pedepsită cu moartea pe teritoriul chinez.

Tacticile folosite de ambele părți sunt din cele mai diverse. De pildă, pe parcursul anului trecut, autoritățile de la Beijing au atras atenția funcționarilor publici cu privire la așa-numitele „capcane cu miere”, o metodă clasică prin care agenții secreți folosesc relațiile romantice sau intime pentru a obține secrete de stat.

Pe de altă parte, contraofensiva informațională a Occidentului continuă. Recent, alianța de securitate „Five Eyes” – formată din serviciile de informații din Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă – a avertizat că agenții chinezi folosesc identități false pe platformele online de recrutare, pretinzând că sunt angajatori, cu scopul de a racorda persoane care dețin informații confidențiale.