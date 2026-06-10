China și Taiwan au intrat miercuri într-un nou schimb de acuzații privind legalitatea patrulelor desfășurate de paza de coastă chineză în apele din estul Taiwanului, potrivit Reuters.

Tensiunile au apărut după ce autoritățile de la Taipei au acuzat Beijingul că navele sale au „hărțuit” transportul comercial din apropierea apelor aflate sub jurisdicția insulei.

Disputa are loc într-un context regional sensibil, după ce Japonia și Filipine au anunțat luna trecută intenția de a începe discuții oficiale privind delimitarea frontierelor maritime.

Beijingul consideră că aceste negocieri implică și zone maritime din apropierea Taiwanului, teritoriu pe care îl revendică drept parte a Chinei.

Potrivit presei de stat chineze, sâmbătă seara au fost trimise nave ale pazei de coastă pentru o „operațiune specială de aplicare a legii privind traficul maritim” în apele aflate la est de Taiwan.

Autoritățile taiwaneze susțin însă că, în ultimele zile, navele chineze au intervenit în activitatea comercială din zonă. Taipeiul afirmă că acestea au solicitat informații privind porturile de plecare și destinație ale unor nave comerciale și au invocat o presupusă jurisdicție asupra apelor respective.

În cadrul unei conferințe de presă organizate la Beijing, Zhang Han, purtător de cuvânt al Biroului pentru Afaceri din Taiwan al Chinei, a declarat că patrulele reprezintă o măsură legitimă.

„Patrulele de aplicare a legii desfășurate de autoritățile relevante ale continentului în apele respective reprezintă o acțiune justificată pentru protejarea suveranității naționale și a drepturilor și intereselor maritime”, a afirmat oficialul chinez.

Zhang Han a adăugat că paza de coastă chineză desfășoară patrulele „în conformitate cu legea” și că Beijingul va continua să își consolideze controlul asupra acestor ape.

Guvernul de la Taipei respinge revendicările de suveranitate ale Chinei și susține că doar populația Taiwanului poate decide viitorul insulei.

Ministrul taiwanez de Externe, Lin Chia-lung, a criticat dur acțiunile Beijingului, acuzând China că folosește aplicarea legii ca justificare pentru extinderea influenței sale maritime.

„Comuniștii chinezi nu au dreptul să intervină în probleme care privesc apele din estul Taiwanului, indiferent dacă acestea țin de suveranitatea sau jurisdicția Taiwanului”, a declarat oficialul taiwanez.

Taiwan’s Coast Guard Administration says five Chinese government vessels, including Haixun 06, Haixun 08, Haixun 09, Donghai Jiu 113, and CCG 2202, operated east of Taiwan and broadcast inquiries about port entry to three passing merchant cargo ships while falsely asserting… pic.twitter.com/CfLBDlKkLF — Taiwan Security Monitor (台灣安全觀測站) (@TaiwanMonitor) June 9, 2026

Acesta a mai susținut că Beijingul este un „factor de destabilizare care afectează status quo-ul” din regiune.

Relațiile dintre China și Taiwan rămân tensionate, în special după alegerea președintelui taiwanez Lai Ching-te. Beijingul îl consideră un susținător al independenței Taiwanului și l-a catalogat în repetate rânduri drept „separatist”.

China continuă să respingă legitimitatea guvernului de la Taipei și a refuzat mai multe propuneri de dialog formulate de administrația taiwaneză.