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Tensiunile dintre China și Taiwan cresc în Marea Chinei de Est. Taipeiul acuză Beijingul că hărțuiește nave comerciale

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Tensiunile dintre China și Taiwan cresc în Marea Chinei de Est. Taipeiul acuză Beijingul că hărțuiește nave comercialeConflict Marea Chinei de Est / sursa foto: captură YouTube
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Din cuprinsul articolului

China și Taiwan au intrat miercuri într-un nou schimb de acuzații privind legalitatea patrulelor desfășurate de paza de coastă chineză în apele din estul Taiwanului, potrivit Reuters.

Tensiunile au apărut după ce autoritățile de la Taipei au acuzat Beijingul că navele sale au „hărțuit” transportul comercial din apropierea apelor aflate sub jurisdicția insulei.

Disputa are loc într-un context regional sensibil, după ce Japonia și Filipine au anunțat luna trecută intenția de a începe discuții oficiale privind delimitarea frontierelor maritime.

Beijingul consideră că aceste negocieri implică și zone maritime din apropierea Taiwanului, teritoriu pe care îl revendică drept parte a Chinei.

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Patrule chineze, în estul Taiwanului

Potrivit presei de stat chineze, sâmbătă seara au fost trimise nave ale pazei de coastă pentru o „operațiune specială de aplicare a legii privind traficul maritim” în apele aflate la est de Taiwan.

Autoritățile taiwaneze susțin însă că, în ultimele zile, navele chineze au intervenit în activitatea comercială din zonă. Taipeiul afirmă că acestea au solicitat informații privind porturile de plecare și destinație ale unor nave comerciale și au invocat o presupusă jurisdicție asupra apelor respective.

Beijingul își apără acțiunile

În cadrul unei conferințe de presă organizate la Beijing, Zhang Han, purtător de cuvânt al Biroului pentru Afaceri din Taiwan al Chinei, a declarat că patrulele reprezintă o măsură legitimă.

„Patrulele de aplicare a legii desfășurate de autoritățile relevante ale continentului în apele respective reprezintă o acțiune justificată pentru protejarea suveranității naționale și a drepturilor și intereselor maritime”, a afirmat oficialul chinez.

Zhang Han a adăugat că paza de coastă chineză desfășoară patrulele „în conformitate cu legea” și că Beijingul va continua să își consolideze controlul asupra acestor ape.

Reacția Taiwanului

Guvernul de la Taipei respinge revendicările de suveranitate ale Chinei și susține că doar populația Taiwanului poate decide viitorul insulei.

Ministrul taiwanez de Externe, Lin Chia-lung, a criticat dur acțiunile Beijingului, acuzând China că folosește aplicarea legii ca justificare pentru extinderea influenței sale maritime.

„Comuniștii chinezi nu au dreptul să intervină în probleme care privesc apele din estul Taiwanului, indiferent dacă acestea țin de suveranitatea sau jurisdicția Taiwanului”, a declarat oficialul taiwanez.

Acesta a mai susținut că Beijingul este un „factor de destabilizare care afectează status quo-ul” din regiune.

Tensiuni persistente între Beijing și Taipei

Relațiile dintre China și Taiwan rămân tensionate, în special după alegerea președintelui taiwanez Lai Ching-te. Beijingul îl consideră un susținător al independenței Taiwanului și l-a catalogat în repetate rânduri drept „separatist”.

China continuă să respingă legitimitatea guvernului de la Taipei și a refuzat mai multe propuneri de dialog formulate de administrația taiwaneză.

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