Tensiunile din regiunea Asia-Pacific continuă să crească, după ce autoritățile chineze au anunțat desfășurarea unei operațiuni de aplicare a legii maritime în apele situate la est de Taiwan. Măsura a venit la scurt timp după ce Japonia și Filipine au decis să înceapă negocierile privind delimitarea frontierelor maritime dintre zonele lor economice exclusive și platoul continental, potrivit AFP.

Beijingul a criticat inițiativa celor două state, susținând că are propriile revendicări asupra unei părți a apelor aflate în apropierea Taiwanului. Autoritățile chineze consideră că discuțiile dintre Tokyo și Manila afectează interesele Chinei în regiune și au calificat demersul drept unul nelegitim.

Potrivit informațiilor prezentate de presa de stat chineză, Ministerul Transporturilor a dispus mobilizarea forțelor de ordine maritime din provinciile de coastă Guangdong și Fujian pentru desfășurarea unei operațiuni speciale în zona vizată. Oficialii chinezi nu au oferit însă detalii privind amploarea misiunii, numărul navelor implicate sau durata acesteia.

Garda de Coastă taiwaneză a anunțat că a trimis nave în regiune pentru monitorizarea situației și pentru a răspunde eventualelor incidente. Autoritățile de la Taipei au acuzat Beijingul că încalcă principiile dreptului internațional și au reiterat solicitarea de a fi incluse în orice discuții care privesc delimitarea zonelor maritime din apropierea insulei.

Contextul este unul marcat de rivalități teritoriale și dispute privind controlul unor zone strategice din Asia de Est. În ultimii ani, Japonia și Filipine și-au consolidat cooperarea în domeniul securității, pe fondul preocupărilor legate de revendicările maritime tot mai agresive ale Chinei.

Episodul se înscrie într-un context regional marcat de tensiuni tot mai mari în jurul Taiwanului. Autoritățile de la Taipei semnalează în mod frecvent prezența navelor militare și a aeronavelor chineze în apropierea insulei, acțiuni pe care le consideră parte a presiunii exercitate de Beijing asupra teritoriului autonom.

Un incident similar a fost raportat și în luna precedentă, când o navă aparținând Gărzii de Coastă chineze a operat în apropierea Insulelor Pratas, aflate sub administrația Taiwanului în nordul Mării Chinei de Sud. Potrivit autorităților taiwaneze, nava chineză s-a retras din zonă după intervenția forțelor locale de supraveghere maritimă.

Disputele din regiune sunt alimentate și de revendicările extinse formulate de Beijing asupra unor vaste suprafețe maritime. China își susține pretențiile prin așa-numita „linie cu nouă liniuțe”, o delimitare care acoperă cea mai mare parte a Mării Chinei de Sud și care este contestată de mai multe state riverane, printre care Filipine, Vietnam, Malaezia, Brunei și Indonezia.

La rândul său, guvernul taiwanez respinge ferm revendicările Chinei și susține că insula, precum și apele aflate sub jurisdicția sa, nu fac obiectul suveranității Beijingului. Divergențele dintre cele două părți continuă să reprezinte unul dintre principalele puncte de tensiune din regiunea Asia-Pacific.