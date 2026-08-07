Ford a anunțat lansarea unui nou pickup electric de dimensiuni medii, denumit Fathom, care va avea un preț de pornire de 28.350 de dolari. Cu taxele de livrare și transport incluse, costul final va ajunge la 29.945 de dolari, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai accesibile modele electrice din segmentul său.

Prin acest model, constructorul american încearcă să atragă un număr mai mare de cumpărători într-o perioadă în care cererea pentru vehicule electrice încetinește, iar subvențiile acordate în Statele Unite pentru achiziția acestora au fost eliminate.

Compania a anunțat că precomenzile pentru noul Ford Fathom vor începe la începutul anului 2027, iar primele livrări către clienți sunt programate în a doua jumătate a aceluiași an.

Deocamdată, producătorul nu a publicat imagini și nici nu a dezvăluit designul pickup-ului electric, însă a confirmat că modelul va inaugura o nouă generație de vehicule dezvoltate pe platforma Universal Electric Vehicle (UEV).

Fathom este primul model construit pe arhitectura UEV, o platformă pe care Ford o consideră esențială pentru redresarea diviziei sale dedicate vehiculelor electrice.

Strategia companiei este ca fiecare model bazat pe această platformă să devină profitabil în maximum un an de la lansare și să poată concura din punctul de vedere al costurilor atât cu producătorii chinezi, cât și cu Tesla.

Prin reducerea costurilor de dezvoltare și producție, Ford urmărește să recupereze teren pe o piață în care concurența devine tot mai puternică.

Anunțul vine într-un context complicat pentru industria auto. Ritmul de creștere al vânzărilor de vehicule electrice a încetinit, iar eliminarea stimulentelor federale pentru cumpărătorii din Statele Unite pune presiune suplimentară asupra producătorilor.

Ford încearcă să răspundă acestor provocări printr-un model cu un preț competitiv și printr-o strategie axată pe eficiența costurilor, potrivit caranddriver.com.

Anul trecut, compania a raportat costuri de restructurare de aproximativ 19,5 miliarde de dolari asociate activității sale din domeniul vehiculelor electrice, ceea ce explică accentul pus acum pe rentabilitatea noilor modele.

Noul pickup electric va fi fabricat la uzina Louisville Assembly Plant, din statul Kentucky, unde Ford va implementa un nou proces de producție dezvoltat special pentru viitoarea generație de vehicule electrice.

Compania consideră că acest proces va contribui la reducerea costurilor de fabricație și la creșterea competitivității modelelor sale electrice pe piața globală, într-un moment în care constructorii chinezi și Tesla continuă să exercite o presiune puternică asupra industriei.