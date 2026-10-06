Justitie

Percheziții într-un dosar cu mașini de lux. Cum încercau suspecții să le ascundă

Percheziții într-un dosar cu mașini de lux. Cum încercau suspecții să le ascundăPercheziții poliție. Sursă foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Polițiștii Capitalei au făcut marți o nouă percheziție în județul Ilfov, într-un dosar care vizează o rețea suspectată că a adus în România mașini de lux din străinătate și le-a revândut folosind documente false. În urma acțiunii, un bărbat a fost dus la audieri și ulterior reținut pentru 24 de ore, iar prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 120.000 de euro.

Acțiunea Serviciului de Investigații Criminale continuă operațiunea desfășurată la 27 august, când polițiștii au făcut șase percheziții în București și în județele Ilfov și Dâmbovița. Atunci, cinci bărbați au fost reținuți într-un dosar privind infracțiuni de tăinuire și înșelăciune.

Percheziții într-un dosar cu mașini de lux. Cum încercau suspecții să le ascundă

Potrivit unor surse, suspecții ar fi procurat autoturisme de lux din Canada prin contracte de leasing sau finanțare.

Ulterior, aceștia nu ar mai fi respectat obligațiile de plată asumate prin contracte. După ce mașinile ajungeau în România, ar fi fost înmatriculate provizoriu cu ajutorul unor documente falsificate, pentru a crea aparența că situația juridică a vehiculelor este în regulă.

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Printre autoturismele vizate în anchetă se află două modele BMW X5.

Acestea ar fi fost ulterior vândute unor persoane de bună-credință, fără ca noii proprietari să știe că vehiculele figurau cu probleme juridice în statele de proveniență. Potrivit surselor apropiate anchetei, autoturismele ar fi ajuns să fie raportate ca furate după ce ratele de leasing nu au mai fost achitate.

Suspecții ar fi încercat să ascundă mașinile

Pentru a evita recuperarea autoturismelor, suspecții ar fi încercat o perioadă să le ascundă.

Una dintre mașini ar fi fost abandonată ulterior pe o stradă din județul Ilfov, în încercarea de a se pierde urma acesteia.

Anchetatorii verifică acum și modul în care vehiculele au fost înmatriculate în România.

Istoria BMW

BMW. Sursa foto: Pinterest

Este verificată și implicarea unui angajat al unei instituții

În cadrul anchetei este verificată și posibila implicare a unui angajat al unei instituții cu atribuții în verificarea stării tehnice a vehiculelor.

Acesta ar fi contribuit la înmatricularea autoturismelor pe baza unor documente considerate neconforme.

„În fapt, bănuiții ar fi procurat autoturisme de lux dintr-o țară străină, sub forma unor credite bancare, și nu ar mai fi respectat obligațiile contractuale de plată.Ulterior, le-ar fi înmatriculat în țara noastră, în baza unor documente clasificate și cu sprijinul unui angajat din cadrul instituției abilitate, care verifică starea tehnică a vehiculelor. După ce autoturismele ar fi fost vândute unor persoane de bună-credință, în scopul obținerii unor foloase injuste, societățile care finanțau creditele sesizau faptele penale organelor judiciare din țara respectivă” precizează Poliția Capitalei.

Cele două autoturisme au fost ridicate de polițiști

Cele două BMW X5 au fost depistate și ridicate de polițiști.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Dosarul vizează infracțiuni de tăinuire și înșelăciune.

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