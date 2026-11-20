Republica Moldova. Rafalele puternice de vânt au provocat mai multe incidente în Republica Moldova. Copaci prăbușiți au avariat automobile, au blocat drumuri și au rupt cabluri electrice. În unele localități, oamenii au rămas fără energie electrică. Polițiștii, pompierii și echipele operatorilor de distribuție au intervenit pentru înlăturarea pericolelor și remedierea avariilor. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Unul dintre incidentele mai grave s-a produs pe traseul dintre satele Brănești și Ivancea, din raionul Orhei. Un arbore s-a prăbușit direct peste un automobil aflat în mers. Mașina a fost avariată, iar polițiștii au documentat cazul.

Probleme au fost semnalate în mai multe regiuni ale țării. În satul Tătărăuca Nouă, raionul Soroca, dar și pe strada Calea Ieșilor din municipiul Bălți, arborii doborâți de vânt au blocat circulația rutieră.

Echipele de intervenție au îndepărtat copacii, iar traficul a fost reluat. Alte incidente au fost înregistrate în satul Sârcova, raionul Rezina, unde un arbore a căzut peste firele electrice.

O situație similară s-a produs și în orașul Vadul lui Vodă, în direcția localității Bălăbănești. Un copac s-a prăbușit pe carosabil și a rupt un cablu electric. În urma incidentului, o parte din localitate a rămas fără energie electrică.

Vântul a provocat avarii și în rețelele de distribuție a energiei electrice. Potrivit informațiilor prezentate de compania Premier Energy, la ora 11:30, erau afectate parțial 16 localități din raioanele Orhei, Telenești și Anenii Noi. Defecțiunile au fost provocate de rafalele puternice, care au rupt conductoare și au avariat instalațiile electrice.

Echipele operatorului au fost mobilizate pentru a remedia problemele și a restabili alimentarea cu energie electrică. În anumite zone au fost dispuse și deconectări preventive, pentru a evita producerea unor accidente. Reprezentanții companiei avertizează că firele electrice rupte sau căzute la pământ reprezintă un pericol major. Cetățenii sunt îndemnați să nu se apropie de acestea și să păstreze o distanță de cel puțin zece metri.

Oamenii nu trebuie să încerce să ridice cablurile, să le mute sau să intervină asupra instalațiilor avariate. Pentru a semnala problemele din rețeaua electrică, consumatorii pot apela numărul 022 43 11 11, disponibil non-stop. Dacă există un pericol iminent pentru viață, trebuie solicitat ajutorul serviciului 112.

Și salvatorii au avut o zi aglomerată. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că, pe parcursul zilei de 20 noiembrie, echipele au intervenit în 12 situații provocate de vântul puternic.

Misiunile au vizat în special înlăturarea arborilor prăbușiți peste drumuri, automobile și rețele electrice. Cele mai multe solicitări au venit din municipiul Chișinău. Pe strada Mircești, un copac căzut pe carosabil a blocat circulația. Pompierii au intervenit și pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, la intersecția cu strada Serghei Lazo, precum și pe strada Dumitru Râșcanu, unde arborii doborâți de vânt au împiedicat deplasarea vehiculelor.

Un alt incident s-a produs pe strada Alba Iulia. Aici, un copac s-a prăbușit peste două automobile parcate. Salvatorii au intervenit pentru tăierea și îndepărtarea arborelui, astfel încât să fie eliminat pericolul. Intervenții au fost necesare și în alte regiuni ale țării. Pompierii au fost solicitați în municipiul Bălți, raioanele Soroca, Sângerei și Rezina, dar și în orașul Vulcănești din UTA Găgăuzia.

În aceste localități, copacii căzuți au blocat drumuri și căi de acces sau au ajuns peste firele electrice. Echipele IGSU au intervenit pentru degajarea zonelor și înlăturarea riscurilor. Potrivit informațiilor prezentate de salvatori, toate aceste incidente s-au produs fără ca persoane să fie rănite.

Rafalele puternice au fost prognozate de meteorologi, care au emis pentru 20 noiembrie avertizări de Cod galben și Cod portocaliu de vânt. Avertizarea a intrat în vigoare în noaptea de joi spre vineri, la ora 02:00, și este valabilă până vineri, la ora 17:00.

În nordul și centrul Republicii Moldova a fost instituit Cod portocaliu. Aici, viteza vântului poate ajunge la 21–23 de metri pe secundă.În sudul țării este valabil Codul galben, cu rafale de 15–20 de metri pe secundă.

În contextul avertizărilor, autoritățile le-au recomandat oamenilor să evite deplasările care nu sunt urgente în perioadele cu vânt puternic. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să nu se adăpostească sub copaci, lângă stâlpi sau în apropierea construcțiilor care pot fi afectate de rafale. Șoferii sunt sfătuiți să nu parcheze mașinile în apropierea arborilor.

O altă recomandare vizează obiectele lăsate pe balcoane, terase sau în curți. Acestea trebuie bine fixate, deoarece pot fi luate de vânt și pot provoca accidente sau pagube materiale.