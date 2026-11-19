Republica Moldova. Vântul puternic va pune stăpânire pe Republica Moldova în următoarele ore. Meteorologii au emis avertizări de Cod galben și Cod portocaliu, după ce au prognozat rafale care pot ajunge până la 23 de metri pe secundă. Nordul și centrul țării vor fi cele mai afectate. În sud, avertizarea va fi de Cod galben.

Alerta va intra în vigoare în noaptea de 20 noiembrie, la ora 02:00, și va rămâne valabilă până vineri, la ora 17:00. Cetățenii sunt îndemnați să fie prudenți, mai ales în timpul deplasărilor și să evite locurile în care vântul ar putea provoca accidente.

Potrivit avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, intensitatea vântului va varia în funcție de regiune. În nordul și centrul Republicii Moldova va fi instituit Cod portocaliu. Aici, vântul va sufla din vest, iar rafalele vor atinge viteze de 21–23 de metri pe secundă. Aceste intensificări pot provoca pagube și pot pune în pericol siguranța oamenilor. Sudul țării va fi sub Cod galben. În această regiune, viteza rafalelor va oscila între 15 și 20 de metri pe secundă. Chiar dacă avertizarea este de un nivel mai redus, meteorologii recomandă populației să nu ignore riscurile provocate de vânt.

În pofida vântului puternic, temperaturile vor rămâne relativ ridicate pentru această perioadă a anului. Cele mai calde valori sunt prognozate în sudul Republicii Moldova.

Vineri, 20 noiembrie, termometrele vor indica până la 16 grade Celsius în sudul țării. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la aproximativ 10 grade.

În centrul republicii, maximele vor ajunge la 14–15 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor scădea până la aproximativ 8 grade.

În nord, vremea va fi ceva mai răcoroasă. Temperaturile din timpul zilei vor oscila între 11 și 13 grade Celsius. Minimele nocturne vor coborî până la 5–6 grade.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările care nu sunt urgente în perioadele cu rafale puternice. Oamenii sunt sfătuiți să nu se adăpostească sub copaci. De asemenea, trebuie evitate zonele din apropierea panourilor publicitare, a stâlpilor și a construcțiilor care nu prezintă suficientă stabilitate.

Șoferii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită locurilor în care își parchează automobilele. Mașinile nu trebuie lăsate sub arbori sau în apropierea obiectelor care pot fi desprinse și aruncate de vânt. Printre acestea se numără elementele de construcție, panourile și diversele obiecte amplasate în exterior.

O altă recomandare vizează locuințele. Cetățenii trebuie să verifice obiectele lăsate pe balcoane, terase și în curți. Ghivecele, mobilierul ușor, uneltele și alte lucruri care pot fi luate de vânt trebuie fixate sau aduse în interior.

Autoritățile atrag atenția și asupra pericolului reprezentat de firele electrice rupte. În cazul în care observă cabluri căzute la pământ, oamenii nu trebuie să se apropie și nici să încerce să le atingă. Zona trebuie evitată, iar incidentul trebuie anunțat imediat la Serviciul 112.

Avertizarea de Cod galben și Cod portocaliu rămâne în vigoare până vineri, 20 noiembrie, la ora 17:00.