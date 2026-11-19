Republica Moldova. Șapte copii au ajuns la spital după ce ar fi fost tratați de păduchi cu un insecticid destinat combaterii paraziților la ovine. Unul dintre minori a fost internat în stare extrem de gravă, cu simptome specifice unei intoxicații acute cu substanțe toxice care afectează sistemul nervos. Cazul a fost înregistrat pe 17 noiembrie, în municipiul Chișinău.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) avertizează că folosirea insecticidelor și a medicamentelor veterinare pentru tratarea oamenilor poate avea consecințe grave, în special în cazul copiilor.

Potrivit informațiilor preliminare, copiii ar fi fost expuși la preparatul „Diazinon-Pert 600”, utilizat la domiciliu pentru combaterea pediculozei, cunoscută drept infestarea cu păduchi. Produsul este destinat exclusiv uzului veterinar și conține diazinon, o substanță activă din categoria compușilor organofosforici. Preparatul este folosit pentru combaterea paraziților externi la ovine, nu pentru tratarea oamenilor.

Unul dintre copii a prezentat manifestări clinice compatibile cu o intoxicație acută cu un compus organofosforic și a fost internat în stare extrem de gravă.

Diazinonul este o substanță toxică ce afectează funcționarea sistemului nervos. Organismul poate fi expus la aceasta prin contactul direct cu pielea, inhalarea vaporilor sau aerosolilor ori prin înghițire. Primele semne ale intoxicației pot include greață, vărsături, transpirație abundentă și salivație excesivă. De asemenea, pot apărea slăbiciune musculară, dificultăți de respirație și tulburări de conștiență.

În cazurile severe, intoxicația poate provoca convulsii, insuficiență respiratorie și comă. În situații extreme, aceasta poate duce inclusiv la deces. Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au început cercetarea circumstanțelor în care s-a produs intoxicația celor șapte copii.

Verificările sunt desfășurate în colaborare cu instituțiile responsabile. Autoritățile urmăresc să stabilească sursa expunerii la substanța toxică, să evalueze riscurile pentru sănătatea populației și să identifice măsurile necesare pentru prevenirea unor cazuri similare.

ANSP le recomandă părinților să folosească pentru tratarea păduchilor și a altor afecțiuni numai produse destinate oamenilor. Acestea trebuie administrate conform instrucțiunilor și recomandărilor personalului medical.

Autoritățile avertizează că medicamentele veterinare și produsele pentru protecția plantelor nu trebuie folosite pentru tratarea copiilor sau adulților. De asemenea, insecticidele destinate utilizării profesionale, agricole ori veterinare nu trebuie aplicate în locuințe.

Un alt aspect important ține de depozitarea substanțelor periculoase. Medicamentele, insecticidele și produsele chimice trebuie păstrate în ambalajele originale, în spații încuiate, unde copiii nu au acces. Acestea trebuie ținute separat de alimente.

În cazul contactului accidental al pielii cu o substanță chimică periculoasă, trebuie îndepărtate hainele contaminate, iar pielea trebuie spălată cu apă și săpun. Este important să fie evitată orice expunere suplimentară.

Dacă există suspiciunea unei intoxicații, trebuie apelat imediat Serviciul 112. ANSP recomandă evitarea automedicației și a provocării vărsăturilor.

Dacă este posibil, părinții trebuie să comunice medicilor denumirea produsului care ar fi provocat intoxicația și să prezinte ambalajul sau o fotografie a etichetei, fără să se expună din nou la substanța toxică.

ANSP reiterează că insecticidele și medicamentele veterinare trebuie utilizate strict în scopurile pentru care au fost autorizate. Tratarea păduchilor la oameni trebuie făcută exclusiv cu produse destinate uzului uman.